Po tom, ako naša vodnopólová reprezentácia v druhom kole skupinovej fázy Majstrovstiev sveta vo vodných športoch v Singapure, súčasťou čoho je aj vodnopólový svetový šampionát, prehrala po strieľaní penált proti Taliansku, jasné bolo, že Srbsko bude musieť hrať osemfinále na podujatí.

Vlastne teoretická šanca bola, že Srbsko obsadí prvé miesto v skupine, len ako Južná Afrika v poslednom kole prekoná Taliansko, čo sa predsa a reálne neudialo.

Tak z našej základnej skupiny Taliani poputovali priamo do štvrťfinále, Srbsko finišovalo na druhom mieste a do osemfinále sa z pozície tri dostalo aj Rumunsko.

Nakoniec pre zhodu okolností naši dnes v osemfinále príliš presvedčivo prekonali Japonsko výsledkom 21 : 14. Japonsko totiž vo svojej skupine nečakane porazilo Austráliu, a tak sa dostalo do stretnutia so Srbskom. Predsa naši potvrdili, že sú oveľa lepší, aj keď 14 prijatých gólov by prípadne mohlo aj zapojiť alarmy.

Epizóda s Japonskom je uzavretá a naša selekcia sa už pomaly musí pripravovať na štvrťfinálový zápas. Rivalom v tomto kole budú Spojené štáty americké.

Keď sa všetko zhrnie a keď pozrieme na priebeh podujatia – možno je aj dobre, že sme boli druhí a že sme v žrebe smerovali najprv na Japonsko a potom na USA, lebo Taliani ako prví v skupine za rivala vo štvrťfinále majú silné Grécko, ktoré v osemfinále zdolalo Brazíliu.

S USA sme sa stretli aj počas minulého leta na olympijskom vodnopólovom turnaji a vtedy sme v semifinále oslavovali výsledkom 10 : 6 a ako vieme – nakoniec sme získali tretie zlato za radom.

V pokračovaní nasleduje štvrťfinále

Všetky štvrťfinálové zápasy na mužskom vodnopólovom turnaji v Singapure sú na programe v nedeľu.

Zápas USA – Srbsko bude tretím duelom toho dňa a podľa aktuálneho rozvrhu sa začne o 13.10 h podľa stredoeurópskeho času. Pred naším zápasom sa stretnú Taliansko – Grécko, tiež Španielsko – Čierna Hora a posledným štvrťfinále bude stretnutie Maďarsko – Chorvátsko.

V semifinále víťaz duelu Srbsko – USA smeruje na lepšieho zo štvrťfinále Chorvátsko – Maďarsko.

Akokoľvek, na základe vydaní v skupine a na základe seriózne prístupu v osemfinále by sme mohli byť optimisticky naladení aj ohľadom súboju s Američanmi, ale obozretnosť a rešpekt voči súperovi sú nevyhnutný.

Srbsko na medailu z majstrovstiev sveta čaká dlho – posledný titul majstra sveta datuje z roku 2015 a na šampionáte o dva roky neskoršie sme získali bronz, čo je zatiaľ posledná svetová medaila.

Inak zo 16 kvalifikovaných krajín na turnaj v Singapure sa až 14 zúčastnilo podujatia v Dauhe v roku 2024, pričom jedna zmena prišla z Ázie, keďže aktuálny hostiteľ Singapur nahradil Kazachstan, čo znamenalo debut Singapuru na turnaji.

Kazachstan sa tak záverečného turnaja nezúčastnil prvýkrát od roku 2007. Kanada sa kvalifikovala po tom, čo sa nezúčastnila predchádzajúceho ročníka, zatiaľ čo semifinalista z roku 2024, Francúzsko, sa nekvalifikovalo prvýkrát od roku 2022.

Najvyššie umiestnený tím, ktorý sa nekvalifikoval bolo práve Francúzsko, ktoré bolo na 10. mieste svetového vodnopólového rebríčka, zatiaľ čo hostiteľský Singapur je najnižšie umiestnený zúčastnený tím, na 38. mieste.