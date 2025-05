Uplynulo už 14 rokov ako v našej krajine prebiehala niektorá z UEFA futbalových súťaží v konkurencii národných tímov. V tom roku 2011 bolo Srbsko hostiteľom U17 majstrovstiev Európy a práve týchto niekoľko slov sme využili na to, aby sme túto športovú akciu ohlásili. Práve majstrovstvá Európy futbalistov do 17 rokov štartujú dnes a príležitosť organizovať ich má susedné Albánsko.

Na turnaji vystúpi osem reprezentácií (nie ako dosiaľ 16) a sú rozvrhnuté do dvoch skupín. Zápasy sa hrajú v albánskych mestách Durrës, Elbasan, Rrogozhinë a Tirana.

Albánsko, ako hostiteľ je zaradené do skupiny A. Táto reprezentácia vystupuje prvýkrát vôbec na U17 majstrovstvách a prvým rivalom v otváracom stretnutí im bude Portugalsko od 18. hodiny. Neskoršie v rámci tejto iste skupiny zohrajú Nemecko – Francúzsko. Zápasy prvého kola v skupine B sú na programe zajtra a stretnú sa Anglicko – Belgicko a Česko – Taliansko.

Teda, ako vidno, na podujatí súťažiť nebude naša reprezentácia, ktorá v kvalifikačnej skupine obsadila druhé miesto, zostala za Portugalskom a tak nepostúpila na záverečný turnaj. Okrem toho, naši mladí futbalisti v kvalifikácii získali štyri body, obsadili druhé miesto, ktoré v tomto kontexte bolo tiež dôležité. Totiž víťazi siedmych kvalifikačných skupín sa pridali Albánsku a hrajú na majstrovstvách Európy, kým štyri najlepšie reprezentácie z pozície dva v kvalifikácii si spolu s víťazmi skupín zabezpečili postup na U17 svetový šampionát, ktorý sa koncom roka, konkrétne v novembri bude hrať v Katare.

Ani na to podujatie sa naša selekcia nedostala, lebo spomenuté štyri body nestačili na to, aby sme boli medzi štyrmi najlepšími celkami z druhej pozície. Postup na MS si tak zaslúžili Írsko, Švajčiarsko, Chorvátsko a Rakúsko. To znamená, že zónu UEFA na podujatí v Katare reprezentovať bude 11 tímov z úhrnného počtu 48 súťažiacich.

Teda FIFA sa rozhodla aj formát majstrovstiev sveta mladších kategórií rozšíriť a tak na U17 šampionáte je zmena tentoraz drastická – dosiaľ na záverečnom turnaji hralo 24 selekcií a odrazu ich je o polovicu viac. Preto v Katare sledovať bude niektoré skutočne exotické futbalové krajiny, ako Fidži, Novú Kaledóniu, Tadžikistan, Indonéziu a ďalšie. O tom sa však podobrenejšie budeme zmieňovať keď sa jeho začiatok priblíži a teraz sa vráťme k U17 kontinentálnym majstrovstvám.

O U17 šampionáte Európy

Ide už o 22. turnaj, ktorý prebieha každoročne a ak pripočítame aj niekdajšie U16 majstrovstvá Európy, ktoré sú predchodcom týmto a hrali sa do roku 2001, je to už 41. turnaj.

V tomto momente je ťažko povedať, ktorá je reprezentácia favoritom, predovšetkým pretože ide o mladých futbalistov a v každom momente niekto môže zažiariť. Samozrejme, že nejaké typy predsa sú a na každom podujatí, tak aj na majstrovstvách Európy hráčov do 17 rokov by sme osobitne mali sledovať výkony tradične dobrých a silných mužstiev, ako sú Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko a ďalšie.

Albánsko je, bez ohľadu na to, že je organizátorom podujatia, predsa veľkým outsiderom v tejto konkurencii. Srbsko, bez ohľadu na to, že na tohtoročnom turnaji nehrá, sa môže pochváliť, že za sebou má relatívne úspešné obdobie. Na dvoch z posledných troch turnajoch naši hrali v semifinále – v roku 2022 sme vypadli proti Holandsku po strieľaní penált a v minulom roku naši výsledkom 2 : 3 prehrali proti Portugalsku, potom ako mali náskok 2 : 0, resp. 2 : 1 do 89. minúty.

Titul obhajujú Taliani, ktorí následne vo finále proti Portugalsku vyhrali presvedčivo 3 : 0.

Ak sa skrátka len vrátime na spomenutý turnaj z úvodu v roku 2011, keď sa hralo v Srbsku, mohli by sme spomenúť len to, že sa vtedy majstrami stali Holanďania a naši diváci príležitosť mali, medzi inými, sledovať vtedy mladučkých futbalistov ako boli Benjamin Mendy, Raheem Sterling, Memphis Depay, Emre Can a ďalší.