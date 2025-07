Dnes sa začínajú Majstrovstvá Európy v atletike U23. Ide o atletickú súťaž pre európskych atlétov do 23 rokov. Podujatie organizuje Európska atletická asociácia a koná sa do 20. júla v Bergene v Nórsku.

Je to prvýkrát, čo Nórsko hostí Majstrovstvá Európy v atletike do 23 rokov. Srbsko reprezentuje 15 športovcov a medzi najväčšími hviezdami sú Angelina Topićová a Adriana Világosová.

Tím našej reprezentácie na Majstrovstvách Európy v atletike do 23 rokov bude mať inak silné zastúpenie, vrátane niekoľkých významných mien. Ako sme spomenuli, obzvlášť sa vyzdvihuje európska vicemajsterka Angelina Topićová, ktorá bude súťažiť v skoku do výšky. Ďalšou kľúčovou postavou je európska šampiónka v hode oštepom Adriana Vilagosová. Obe atlétky už majú bohaté medzinárodné skúsenosti a sú športovkyne, ktoré budú konkurovať o medaily.

Z našich atlétov vystúpia Darijo Bašić Palković (400 m), Bojan Novaković (100 m prekážky), Bogdan Vidojković (100 m prekážky), Strahinja Radaković (100 m prekážky), Mihajlo Katanić (400 m prekážky), Nikola Ilić (trojskok), Stefan Jovanov (vrh guľou), Jovan Stranić (hod kladivom).

Keď ide o atlétky, našu selekciu reprezentujú Milica Tomaševićová (5000 m), Angelina Topićová (skok do výšky), Aleksandrija Mitrovićová a Natalija Dragojevićová (trojskok), Milica Poznanovićová (hod diskom), Anđela Obradovićová (vrh guľou) a Adriana Világosová (hod oštepom).

Majstrovstvá Európy v atletike U23 sú najstarším z tzv. vekových podujatí, ktoré organizuje Európska atletika. Majstrovstvá Európy v atletike do 20 rokov (predtým nazývané Juniorské majstrovstvá) sa konajú v rovnakých nepárnych rokoch, zatiaľ čo Majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov, predtým nazývané Dorastenecké majstrovstvá, sa konajú v párnych rokoch. U23 podujatie sa prvýkrát konalo v roku 1997 a nahradilo Európsky pohár v atletike do 23 rokov.

Na tohtoročnom podujatí súťažiť bude viac ako 1 200 športovcov zo 40 krajín Európy. Najpočetnejšia je nemecká výprava, ktorá má 105 súťažiacich, nasledujú Taliansko a Španielsko.

Zaujímavosťou je to, že jeden z rekordov šampionátu vlastní naša športovkyňa Amela Terzićová, ktorá v roku 2015 na šampionáte v estónskom Tallinne obsadila prvé miesto v pretekoch na 1 500 metrov a stanovila rekord majstrovstiev Európy atlétov do 23 rokov.

Ako sme spomenuli, tohtoročný šampionát trvá do nedele 20. júla a ďalšie podujatie je na programe v roku 2027, keď U23 atletické majstrovstvá Európy bude hostiť poľské mesto Bydgoszcz.