Nie je novinkou, ani raritou, že si v knižnici okrem – samozrejme – kníh, môžete vypožičať aj časopisy. Niekde je výber menší, niekde väčší, ale to spravidla nezávisí od zamestnancov knižnice a ich koncepcie práce, ale od záujmu čitateľov.

Nuž a v Knižnici Štefana Homolu kvôli svojim členom a čitateľom pravidelne zo Slovenska zaobstarávajú až 14 rozličných časopisov. Iste mnohé z nich alebo aj všetky aj naši čitatelia poznajú: Plus 7 dní, Záhradkár, Pekné bývanie, Slovenka, Praktická Slovenka, Báječná žena, Čas pre ženy, Šarm, Život, Vitalita, Zdravie, pre tínedžerov je to časopis Kamarát atď. Čitatelia, ktorí už o tom vedia, pravidelne si ich vypožičiavajú, a ako sme sa dozvedeli, sú aj takí, ktorí si chodia iba po tieto časopisy.

Je to proste výhoda, že si časopis, ktorý sa spravidla rýchlo celý prečíta, nemusíte kupovať a následne ho skladovať, ale si ho môžete vypožičať a po prečítaní vrátiť. Keď sa blížia sviatky (ako napríklad teraz veľkonočné), nájdete si v nich množstvo ideí napríklad na výzdobu domácnosti, dvora. Aj vzácne informácie zo záhradkárstva, rôzne recepty, rôzne rady pre ženy, aj napríklad príklady pre ručné práce, prečítať si možno príhody zo života, a to i zo života populárnych osobností. Možno sa tu dozvedieť, čo sa deje na Slovensku, zoznámiť sa s turistickými ponukami, pamätihodnosťami, zaujímavosťami. Preto, nech sa páči do petrovskej knižnice nielen po knihy, ale aj po časopisy.