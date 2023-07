Prudké a náhle búrky sú v lete najväčším strašiakom. Neraz sa počas noci zobudíme na poriadny lejak, vtedy sme radi, že sme práve doma v posteli. Nie vždy však máme takéto šťastie. Búrka nás môže zastihnúť všade – v horách, na dvore, na kúpaliskách i festivaloch.

Mnohí nevedia, ako sa počas búrky správať a ak sa objavia aj blesky, konajú intuitívne, no často nesprávne.

Ako sa pred búrkou chrániť? Prečítajte si pozorne niekoľko tipov.

Vyhnite sa jej

Najistejšia ochrana je zostať niekde vnútri. Letná búrka môže prísť doslova z hodiny na hodinu, preto to nie je jednoduché dodržať. Ak vás zastihne doma alebo v meste, ide o lepšiu situáciu – stačí sa ukryť do najbližšej budovy chránenej bleskozvodom a čakať.

Ak sa vám obloha a vietor nezdajú a vy ste napríklad na túre, treba zvoliť správny smer návratu, aj keď to má znamenať úplne inú trasu, ako ste sa pôvodne chystali. Ak sa vám to nezdá krátko po odchode z domu, radšej sa otočte, nestojí to za to.

Lepšie skoro ráno ako poobede

Počasie v horách neovplyvníte, môžete sa mu však prispôsobiť. Stačí, ak na túru vyrazíte včas. Ideálne skoro ráno, aby ste už okolo poludnia boli späť doma alebo na chate.

Vyhľadajte úkryt

Najnebezpečnejšia je búrka na hrebeňoch hôr. Hory prispievajú k vzniku daždivých mračien, ktoré produkujú blesk a vrcholy tieto výboje ešte podporujú. Ak vás búrka zastihne na vrchole, hrebeni alebo plochom nechránenom mieste, treba ísť odtiaľ čo najskôr preč a čo najďalej. Aj keď vás to bude pravdepodobne automaticky ťahať pod prvý možný prístrešok, strom alebo vysoký kameň, netreba podľahnúť. Nájdite suché a nevytŕčajúce miesto.

Za úkryt pred búrkou môže slúžiť len miesto, ktoré je chránené od priameho zásahu bleskom a zemným prúdom, teda napríklad stred lesa alebo nízkeho porastu. V krajnom prípade aj jaskyňa, ale pozor, musí byť dosť veľká a vysoká aspoň tri metre. Ani v nej sa nezdržiavajte blízko pri vchode a izolujte sa zospodu – batohom, oblečením.

Zvoľte si správnu polohu

Začne pomaly pršať a určite sa to stupňuje, až sa pridajú aj blesky. Čo urobiť? Nestojte, ani si nelíhajte na zem. Na prečkanie búrky je najlepšia poloha po čupiačky alebo v sede s pritiahnutými kolenami. Odporúča sa proti skale alebo zemi chrániť sa suchým izolačným materiálom. Podložiť si pršiplášť, suchý odev, spací vak, batoh, všetko, čo máte práve so sebou. Snažte sa vyčnievať čo najmenej, laicky povedané, aby vás blesk nevidel. Ak ste napríklad na lúke, vyhľadajte priehlbinu, do ktorej sa schúlite.

Hlavne neutekajte!

Ak sa bojíte, utekajte! To však v prípade búrky neplatí. Pred búrkou treba utekať pomaly. V daždi je síce mokrá zem vodivá, no mokrý človek je vodivý ešte viac. Ak behá alebo robí veľké kroky, je väčšia pravdepodobnosť, že ním prebehne elektrický prúd. Pri veľkých krokoch totiž nohami premosťuje rozdielne elektropotenciály a môže ním pretiecť elektrický prúd smrteľnej intenzity. Preto sa počas búrky odporúča kráčať krátkymi krokmi. Môže sa stať aj to, že sa z nebezpečných miest ako vrcholy či rebríky nemusíte dostať rýchlo preč, v takom prípade sa radšej niekde učupte.

Pozor na kovy aj mobil

Vypnúť mobil, zahodiť kovové predmety a zostať v pokoji – aj na to majú súčasní odborníci svoj názor. Ľudské telo má totiž vlastné magnetické pole, a to podľa nich silnejšie priťahuje blesk ako samotný dáždnik, hodinky či dokonca mobil. Kovové predmety sú nebezpečné zvlášť vtedy, ak sú vyššie ako vy, napríklad ak držíte dáždnik nad hlavou, robí z vás vyvýšené miesto. Rozhodne by ste však v búrke nemali telefonovať ani surfovať po internete.

Z bicykla dolu

Aj keď by sa mohlo zdať, že bicykel vás vďaka gumeným kolesám izoluje a chráni a vy vďaka rýchlemu presunu z jedného miesta na druhé búrke utečiete, nie je to celkom tak. Aj v tomto prípade ste oproti ostatnému terénu na vyvýšenom mieste. Rada odborníkov je preto zísť z bicykla, nechať ho od seba v dostatočnej vzdialenosti (odporúča sa vzdialenosť do dvoch metrov) a pokúsiť sa vyhľadať úkryt podľa už napísaných zásad.

Auto je neškodné

Počas jazdy ste v bezpečí. Karoséria auta pôsobí ako tzv. Faradajova klietka, ktorá vás ochráni. Je však na zváženie, či by predsa nebolo vhodné prerušiť jazdu, keďže pri akejkoľvek opatrnej jazde v silnom daždi je možné, že v nepriaznivých podmienkach dôjde k dopravnej nehode. Zásah blesku môže na aute poškodiť iba pneumatiky. Tie sa pôsobením vysokej teploty úplne zničia a roztavia.

Zdroj: klocher.sk