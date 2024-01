Srbský prezident Aleksandar Vučić sa prihovoril verejnosti z Davosu, kde pobudne do 19. januára na Svetovom ekonomickom fóre.

„Pozval som spoločnosti, aby investovali v Srbsku do projektov, ktoré budeme realizovať do roku 2027. Hovoril som aj s ďalšími podnikateľmi z arabských krajín a pozval som ich, aby boli našimi hosťami v roku 2027, aby prišli investovať do našej krajiny do obnoviteľných zdrojov energie, ako aj do všetkých iných oblasti,“ povedal prezident Vučić.

Uviedol, že verí, že s oživením ekonomiky USA, EÚ a Číny môže mať aj naša krajina ekonomický rast väčší ako tri a pol percenta. Ako povedal, znamenalo by to, že platy a dôchodky sa budú zvyšovať.

„Medzinárodný menový fond a Svetová banka predpovedajú, že budúci rok budeme najlepší v regióne z hľadiska tempa ekonomického rastu. Môžeme to urobiť len vtedy, ak budeme vkladať do investičných projektov. Dominuje tu aj téma umelej inteligencie. Predpokladajú, že nepripravené krajiny prídu o veľký počet zamestnancov a na to sa musíme pripraviť. Vo všetkých týchto otázkach chceme byť prví v regióne,“ povedal Vučić.

Text: vucic.rs