Včerajších lokálnych volieb v štyroch obciach na severe Kosova, ktoré zorganizovala Priština, sa zúčastnilo 1 566 Albáncov a 13 osôb srbskej národnosti.

V súvise s tým prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že srbskí národ včera ukázal, že hľadá úplne iný prístup, predovšetkým zo strany medzinárodného spoločenstva, že hľadá väčší rešpekt a skutočný dialóg, než vnucovanie riešenia. Podľa jeho slov ani predstavitelia OBSE, ani Európska pozorovateľská misia nesledovali voľby. Zhodnotil, že včerajšie voľby sú volebným debaklom Kurtiho a Quinty.

Ako povedal, včerajšie voľby ukazujú, že neexistuje dialóg. „My sa nerozprávame, dostávame vnucované papiere, ktoré sú vždy v prospech albánskej strany, pretože Quinta ich podporuje,“ povedal Vučić.

„Neukázali iba to, že sa nechcú zúčastniť Kurtiho volieb a že Srbsko je pre nich dôležitejšie ako vláda. Jasne ukázali prstom na to, že ich nikto zo Západu nepočúva. A že sme im v Belehrade dostatočne nerozumeli, v akej ťažkej pozícii sú. Naši ľudia v referende povedali, v ktorej krajine žijú, koho nechcú na severe Kosova a Metóchie.“

Prezident zdôraznil, že sa nikto zo Srbov nechce vrátiť do inštitúcií. „Budem bojovať za to, aby sa vrátili do inštitúcií, keď vytvoríte Spoločnosť srbských obcí a stiahnete špeciálne jednotky zo severu Kosova. Či sa mi to podarí – bude to ťažké,“ povedal Vučić.