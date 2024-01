Po stretnutí, na ktorom boli prezentované výsledky analýzy operačných a funkčných spôsobilostí srbských ozbrojených síl za rok 2023, prezident Aleksandar Vučić uviedol, že generálny štáb a minister obrany Vučević predložili presvedčivý argument, že povinná vojenská služba by sa mala vrátiť.

Zdôraznil, že treba splniť mnohé finančné, logistické a iné predpoklady. Ako vysvetlil, všetky návrhy by mu mali predložiť do 1. mája, po čom by malo nasledovať stretnutie s vojenským kabinetom, generálnym štábom a vládou Srbska. „Ak padne kladné rozhodnutie, pôjde to pred parlament,“ vysvetlil prezident.

Stretnutia sa zúčastnili aj predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová, podpredseda vlády a minister obrany Miloš Vučević, náčelník Generálneho štábu srbských ozbrojených síl generál Milan Mojsilović a ďalší.

Minister Vučević zdôraznil, že okrem prezentovania zbraní a vojenskej techniky prezidentovi vysvetlili, prečo mienia, že by sa dočasná suspenzia povinnej vojenskej služby mala zrušiť. Ako skôr povedal, zavedenie povinnej vojenskej služby nie je žiadnou prípravou na vojnu, ale prípravou na záchranu krajiny a vyškolenie generácií, ktoré budú vedieť brániť svoju krajinu.