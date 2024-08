Združenie občanov NS Blok aj tohto roku organizuje bezplatnú výmenu učebníc pre základnú školu. Okrem učebníc si žiaci môžu vymeniť aj školské potreby a knihy z povinnej literatúry.

Všetci zainteresovaní žiaci môžu prísť do miestností združenia od 26. augusta do 6. septembra, ktoré sídli na adrese Trg Marije Trandafil 4, každý pracovný deň od 9.00 do 20.00.

Všetky potrebné informácie možno získať na facebookovom a instagramovom účte združenia.