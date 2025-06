Po záverečnej maturitnej skúške na konci svojho stredoškolského školenia, ktoré napokon dopadlo úspešne, ďalšia generácia petrovských maturantov na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom opúšťa túto ustanovizeň. Včera maturanti naposledy prišli do školy, aby si prevzali diplomy, a potom sa rozlúčili so školou, v ktorej strávili štyri roky. V slávnostnej sieni naposledy pre nich zaznel kratší program v prednese žiakov nižších tried gymnázia.