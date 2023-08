Vystúpením srbsko-bulharského orchestra Spich Project vo štvrtok 10. augusta na pevnosti v Niši sa začal 29. medzinárodný festival Nišville, ktorého obsah je prevažne venovaný džezovej hudbe, ale na osobitných javiskách sú zastúpené aj iné žánre. Hviezdami prvého festivalového večera boli kubánsky džezový klavirista Roberto Fonseco a bosnianska skupina Dubioza kolektiv.

Klavirista, skladateľ a spevák Roberto Fonseca sa tohto roku stal aj laureátom Ceny Šabana Bajramovića, ktorá sa tradične udeľuje na festivale Nišville. O svojom chápaní hudobnej tvorby Fonseco povedal: „Pre mňa je dôležité spoznať čím viac hudobných štýlov a chcem ich hrať čím čistejším spôsobom, aby som prenikol do ich podstaty. Chcem byť zoznámený s tými hudobnými koreňmi aj kým hrám džezové skladby a snažím sa vždy hrať zo svojej duše, aby som sa tak priblížil k ľuďom. Hudba je univerzálnym jazykom, a preto je pre mňa dôležité zdokonaliť sa v rozličných štýloch.“

V prvý večer festivalu obecenstvu sa predstavili aj talianski hudobníci Mauro Sigura a Luca Aquino, ktorí vo svojich prejavoch kombinujú súčasný džezový zvuk s mediteránskymi melódiami, a koncertovala aj domáca skupina Hazari pod vedením Dragomira Milenkovića, ktorý získal tohtoročnú festivalovú cenu za životné dielo. Bosniansky hiphopový spevák Edo Maajka bol pre zdravotné príčiny znemožnený vystúpiť na festivale.

Festival Nišville trvá do nedele 13. augusta a medzi hlavnými hviezdami, ktoré vystúpia počas tohto víkendu, sú Theodosi Spasov No Keys Trio, Ida Nielsen and The Funkbots, EuroCubans, Thana Alexa with Antonio Sanchez, Asian Dub Foundation a Tricky.

Domáci hudobník Mihailo Tatić nahral tohtoročnú festivalovú hymnu s názvom Coming Together.