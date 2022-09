Podľa údajov Astronomickej spoločnosti Ruđera Boškovića dnes o 3. 03 h sa začala jeseň. V rovnakej chvíli na južnej pologuli sa začala jar.

Pomocník riaditeľa Republikového hydrometeorologického úradu Goran Mihajlović vyhlásil, že sa očakáva teplejšia jeseň vzhľadom na viacročný priemer.

Ako vyhlásil v programe RTS, počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa maximálne teploty budú od 20 do 25 stupňov so silným južným a juhovýchodným vetrom.

Prvý mráz sa očakáva už v sobotu ráno, no potom nasledujú teplejšie rána, takže mrazy možno opäť očakávať v prvej polovici októbra.

„Priemerná teplota by bola o jeden stupeň nad priemernými hodnotami a čo sa týka zrážok, pohybovali by sa v medziach priemeru, a to od 140 do 190 milimetrov za tri mesiace – september, október a november,“ povedal Mihajlović.