Vodní pólisti Srbska postúpili do štvrťfinále Majstrovstiev Európy, ktoré prebiehajú v susednom Chorvátsku. Naši v stredu v osemfinále prekonali Francúzsko výsledkom 14 : 10, a tak sa vypomstili za prehru v osemfinále minulého šampionátu, keď Francúzi nečakane vyhrali. Štvrťfinále Srbsko zohrá v piatok proti Maďarsku.

Vo chvíli, keď sa vodnopólové majstrovstvá pomaly dostávajú do záverečnej fázy, odštartovalo aj druhé medzinárodné podujatie. Ide o šampionát Európy hádzanárov, ktoré v stredu otvorili v Nemecku.

Otvorili ho stretnutia v rámci základnej skupiny A, v ktorej je aj hostiteľ podujatia. Predsa v prvom zápase Francúzsko zdolalo Severné Macedónsko výsledkom 39 : 29, neskoršie bolo úspešné aj Nemecko, ktoré vo večernom termíne výsledkom 27 : 14 deklasovalo Švajčiarsko.

Na tomto stretnutí bol stanovený aj nový svetový rekord – vstupný zápas Nemcov na šampionáte sledovalo na tribúnach futbalového štadiónu v Düsseldorfe viac ako 53-tisíc divákov. Tak za jeden deň svetový rekord bol dvakrát prekonaný, lebo prvé stretnutie medzi Francúzskom a Severným Macedónskom na tomto istom mieste sledovalo okolo 50-tisíc ľudí.

Hádzaná je v Nemecku jedným z najpopulárnejších športov, k tomu je Bundesliga presvedčivo najlepšia hádzanárska liga na svete. Preto sa organizátori rozhodli otváracie zápasy realizovať na upravenom futbalovom ihrisku a potvrdilo sa, že to bol správny krok. Po týchto dueloch už sa v Düsseldorfe hrať nebude a aj reprezentácie zo skupiny A sa v pokračovaní sťahujú do športovej haly v Berlíne.

Ako sme spomenuli, v stredu na programe boli iba spomenuté dva zápasy a teraz sa už turnaj naplno rozbieha. Vo štvrtok sú na programe zápasy prvého kola v skupinách D, E a F, kým sa stretnutia v rámci skupín B a C zohrajú v piatok. Tak aj reprezentácia Srbska turnaj otvorí v piatok a prvým rivalom je Island. Potom nasledovať budú zápasy s Maďarskom v nedeľu a v poslednom kole si naši sily zmerajú s Čiernou Horou v utorok.

Favoriti na triumf

Ak by sme sa mali opierať o predpoklady stávkarských kancelárií, mohli by sme povedať, že je skupina, v ktorej hrá Srbsko, jedna z najsilnejších. To na základe ponuky – Island, Maďarsko a Srbsko sú medzi deviatimi favoritmi na konečný triumf. Čierna Hora má na tom trochu slabšie, ale keď do úvahy berieme spomenutú skutočnosť, naozaj možno konštatovať, že je skupina silná.

Samozrejme, sú pred týmito tímami aj reprezentácie s lepšou reputáciou, ako aktuálny majster sveta Dánsko, tiež majster Európy Švédsko. Nasledujú aj Francúzsko, Španielsko a Nemecko. Pred našimi sú ešte teda Island a Maďarsko, ako aj Nórsko. Zaujímavo, že po dlhých rokoch stávkari na konečný triumf väčšiu šancu dávajú našej selekcii ako Chorvátsku, ktoré je desiatym favoritom.

Akokoľvek, na základe vydaní na Majstrovstvách Európy či sveta by sme našu reprezentáciu nemali zaraďovať veľmi vysoko. Postup do druhého kola by bol skvelým výkonom, a potom je už možné všeličo. Malým signálom, že sa niečo predsa posúva, by mohli byť minuloročné Majstrovstvá sveta, kde sme dosiahli štyri triumfy a dve prehry, ale sme aj v súbojoch s tými najlepšími boli konkurenční. Napríklad v stretnutiach s Nórskom či Nemeckom. Z druhej strany predchádzajúci šampionát Európy nebol ktovieako úspešný, rovnako ako aj tie pred ním.

V roku 2012 naša krajina bola hostiteľom a vtedy bolo získané striebro. Neskoršie už takýto výkon nebol zopakovaný a predtým naša reprezentácia poslednú medailu získala v roku 2001 na Majstrovstvách sveta.

Inak na šampionáte Európy už tretíkrát zaradom účinkovať bude 24 reprezentácií. Debutujú Grécko, Gruzínsko a Faerské ostrovy.