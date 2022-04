MLADOSŤ – TAMIŠ 3 : 2 (1 : 1)

Domáci dobre začali zápas a už v 8. minúte viedli 1 : 0. Vukajlović strieľal z 18 metrov a brankár hostí slabo reagoval.

Radosť domácich však netrvala dlho, keďže už v 11. minúte hostia po rohu vyrovnali. Tentoraz aj brankár Perišić podobne ako jeho kolega na druhej strane slabo reagoval a jeho chybou domáci prijali gól. Zápas nebol na oko pekný. Obe mužstvá sa orientovali na dlhé prihrávky, pričom preskakovali stred ihriska. Domáci v prvom polčase mali ešte 2 šance, a to Poničan a Đurić, ale výsledok zostal nezmenený a na prestávku sa odišlo s nerozhodným výsledkom.

MLADOSŤ: Perišić, Néčov, Paraljov (Džemailovski), Poničan, Žižić (V. Gál), Đurić, Stojić, Šulja (K. Gál), Kalapiš, Vukajlović (Szabó), Karacsóny

Prvú šancu v druhom polčase mali domáci. Poničan z 25 metrov strelil pod šibenicu, ale sa tentoraz brankár ospravedlnil za chybu pri prvom góle a strelu strelca Mladosti obránil. V 60. minúte jedna dlhá prihrávka letela do šestnástky domácich, brankár Perišić meškal a zvalil Stefanova, nuž rozhodca pískal jedenástku, z ktorej presný bol Božić. Tento gól akoby zobudil domácich, ktorí do konca úplne dominovali. Najprv peknú šancu zahodil K. Gál. V 78. minúte domáci vyrovnali. Poničan centroval pred bránu a Nečov pekne loboval vybiehajúceho brankára Vidakovića a priniesol radosť svojim spoluhráčom a fanúšikom. Už v nasledujúcom útoku Kalapiš strieľal z diaľky a keď všetci už loptu videli v sieti, brankár Vidaković ju posledným vypätím síl odrazil na roh. V 82. minúte domáci zaslali loptu z autu do šestnástky, obranca hostí minul loptu, ale nie aj Džamailovského, ktorého udrel po nohách a rozhodca Stojanović zo Zreňaninu právom pískal penaltu pre Mladosť. Poničan bol presný a priniesol ďalšie 3 body Mladosti.

Mladosť sa nachádza na 7. mieste a má 28 bodov. V nedeľu Bieloblatčania hosťujú v Sečnji.

Výsledky 18. kola: Potisje – OFK Klek 0 : 1, Radnički 1911 – OFK Gradnulica 3 : 1, Naftagas – OFK Stajićevo 0 : 5, MSK – Tisa 1933 5 : 1, Lehel – Bilećanin 0 : 0, Partizan – Zadrugar 0 : 5.

Vladimír Gál