Do Domu MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci v sobotu 17. mája predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík zvolal 7. zasadnutie Správnej rady MSS.

Pre toto prvé tohtoročné zasadnutie SR MSS bol navrhnutý rokovací program, ktorý zahrnul schválenie zápisnice zo 6. zasadnutia Správnej rady MSS, ktoré sa naposledy uskutočnilo 27. apríla 2024 v Báčskom Petrovci, rozpravu a schválenie návrhu správy o činnosti MSS za rok 2024, finančnej správy MSS za rok 2024, tiež rozpravu a schválenie návrhu plánu práce MSS na rok 2025 a návrhu finančného plánu MSS na rok 2025.

Po minútke ticha zosnulému členovi iniciatívneho výboru obnovenia Matice prof. Dr. Samuelovi Čelovskému, prítomní delegáti z 12 miestnych odborov bez rozpravy schválili správy a plán práce Matice. Nahliadnuc do ponúknutej správy o činnosti Matice slovenskej v Srbsku za rok 2024, zostavená bola z viacerých segmentov. Činnosť MSS v roku 2024 bola rozdelená na nasledujúce oblasti pôsobenia: aktivity na úrovni ústredia MSS, činnosť orgánov MSS, činnosť matičných funkcionárov, činnosť matičných komisií, spolupráca so štátnymi orgánmi a inštitúciami v krajine, spolupráca MSS so štátnymi orgánmi a inštitúciami zo zahraničia, vydavateľská činnosť MSS, činnosť miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku a činnosť matičných predstaviteľov v NRSNM.

Keď ide o finančnú správu za rok 2024, ktorú neprezrela Dozorná rada, lebo už dlhšiu dobu toto teleso pri Matici nepracuje, zostavili z položiek v hodnote 12 004 736,71 dinárov, z čoho príjmy z dotácií a donácií tvorili 11 736 596,39 dinárov.

Potom matiční delegáti schválili návrh jednotlivých MOMS na matičné uznania za rok 2024 v ustálených kategóriách.

Na rozdiel od prvej časti zasadnutia, ktorú delegáti absolvovali za niekoľko minút, druhá – predvolebná časť priniesla na momenty i vášnivé diskusie, ako i vysvetlenia, či sa akceptujú aj návrhy, ktoré prišli po lehote, ktorú predseda uviedol vo výzve a vôbec či majú právo delegovať aj miestne odbory, ktoré nedoručili ani správu o činnosti, resp. nemajú žiadnu aktivitu. Ako i o tom, či kandidáti už na tomto zasadnutí majú predostrieť svoj matičný program.

Nakoniec predsa ustálili listiny kandidátov na funkciu predsedu MSS, na funkcie podpredsedov MSS a členov a zástupcov členov Dozornej rady MSS. Do 15. marca 2025 na základe výzvy na post predsedu MSS na ústredie MSS boli doručené dva návrhy: Juraj Červenák – člen MOMS Hložany (navrhol: MOMS Petrovec, MOMS Hložany, MOMS Begeč, MOMS Kysáč, ZO SaS) a Dušan Párnický – MOMS Laliť (navrhol: MOMS Laliť).

Dodatočne na kandidačnú listinu pridali ďalších dvoch kandidátov. Sú to Jasna Kohútová z Báčskeho Petrovca (navrhol: MOMS Báčska Palanka) a Jaroslav Popović z Báčskeho Petrovca (navrhol: MOMS Padina). Prišli aj návrhy na podpredsedov MSS. Pre Báčku navrhli Jarmilu Pálenkášovú – členku MOMS Petrovec (navrhol: MOMS Petrovec) a Michala Francistyho – člena MOMS Kysáč (navrhol MOMS Kysáč). Pre Banát kandidátky sú Zuzana Lenhartová – členka MOMS Kovačica (všetky banátske MOMS) a Olinka Gloziková-Jonášová – členka MOMS Kovačica (všetky banátske MOMS) a pre Belehrad s ďalšou časťou Srbska navrhli Željka Čapeľu – člena MOMS Dobanovce (navrhol MOMS Belehrad), kým kandidátka pre Sriem bude akceptovaná, ak MOMS, ktorý ju navrhol, dodá správu o činnosti.

Návrhy na členov Dozornej rady MSS a ich náhradníkov sú tieto: Katarína Rašetová – členka MOMS Petrovec (navrhol MOMS Petrovec), Michal Šranka – člen MOMS Kysáč (navrhol MOMS Kysáč), Jaroslav Boldocký – člen MOMS Nový Sad (navrhol MOMS Nový Sad), Vierka Horvátová – členka MOMS Begeč (navrhol MOMS Begeč) a Janko Benka – člen MOMS Laliť (navrhol MOMS Laliť).

Matičné voľby by podľa toho, ako bolo uvedené na zasadnutí, mali byť 31. mája 2025.