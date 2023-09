Školský rok 2023/2024 priniesol niekoľko noviniek v školách. Tak po prvýkrát všetci žiaci nižších ročníkov staropazovských základných škôl vďaka lokálnej samospráve dostali zdarma učebnice.

Učebnice žiakom dnes odovzdal predseda Obce Stará Pazova Ðorđe Radinović so spolupracovníkmi. Radinović osobne odovzdal učebnice žiakom prvého a druhého ročníka Základnej školy Very Mišćevićovej v Belegiši, kde je úhrne 156 žiakov. Pri tejto príležitosti vyhlásil, že sa lokálna samospráva postará o to, aby na budúci školský rok zabezpečila učebnice aj pre žiakov vyšších ročníkov. Hodnota učebníc pre takmer 2 500 žiakov nižších ročníkov je 25 miliónov dinárov. Prízvukoval tiež, že lokálna samospráva v kontinuite investuje do základných a stredných škôl s cieľom zlepšiť podmienky pre deti. Tak by sa o mesiac mali začať práce na výstavbe novej technickej školy a koncom roka aj rekonštrukcia Základnej školy Boška Palkovljevića Pinkiho.

V Staropazovskej obci je úhrne 5 090 žiakov základných škôl, z čoho 632 prvákov, zatiaľ čo je v troch stredných školách 1 589 stredoškolákov.

Tento školský rok sa líši od ostatných. Okrem zvýšenej bezpečnosti v školách, na odporučenie ministerstva školstva prvý týždeň v každej škole bude viac venovaný výchovným elementom než predmetom a počas roka raz za týždeň bude slobodná aktivita pod názvom Cnosť a hodnoty ako životný kompas. Žiaci budú mať aj viac hodín telovýchovy a Základná škola 23. októbra v Golubinciach je jedinou školou v obci, kde sa v tomto školskom roku bude realizovať projekt pod názvom Každé dieťa má právo vyrastať zdravo. Ide o pilotný projekt Ministerstva školstva, ktorý sa realizuje v 95 školách v Srbsku a v rámci ktorého deti budú mať každý deň hodinu telovýchovy.

Anna Simonovićová