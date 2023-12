Zimná služba, ktorá pracuje pri staropazovskom VKP Čistoća, je pripravená tak organizačne, ako aj technicky, na novú sezónu a snehové zrážky, hoci zimné ročné obdobie kalendárne ešte nezačalo. V očakávaní zimného obdobia vykonali generálnu opravu a kontrolu dostupnej mechanizácie a v podniku disponujú 6 prevádzkyschopnými vozidlami, ktoré používa táto služba. Vedúci služby je Milan Miljević, dopravný inžinier.

Zamestnanci sú rozdelení do zmien a v prípade potreby všetci vychádzajú do terénu. Celkovú organizáciu služby jej vedúci má pod kontrolou na základe vypracovaného plánu 2023/2024.

Podľa slov spolubesedníka zimná údržba nadobúda čoraz väčší význam najmä ak máme na zreteli potreby hospodárstva a nároky vodičov na prejazdné cesty aj v tých najnepriaznivejších poveternostných podmienkach. Splnenie tejto podmienky je v zime málokedy možné, pretože rozmary prírody sú nevyspytateľné a náhle sa objavia problémy s počasím a ani najlepšie organizovaná zimná údržba nedokáže úplne uspokojiť všetky požiadavky. Poriadkom údržby štátnych a obecných ciest stanovené sú práce a činnosti potrebné na zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti cestnej premávky.

V sklade na Technickej báze majú vyše 100 ton soli a iného materiálu na posýpanie najmä vozoviek, čo je dosť na nadchádzajúce obdobie. Počas konania služby sa každú hodinu eviduje teplota a monitorujú poveternostné podmienky a podľa toho zamestnanci služby idú do terénu a pracujú podľa prioritných úloh. Obecných ciest I. priority je úhrnne 31,19 kilometra a sem patria cestné smery: Surduk – Belegiš (4,30), Belegiš – Staré Bánovce (2,20), Staré Bánove – Nová Pazova (6,10), Nová Pazova od nadjazdu – Vojka (1,90), Nová Pazova – Busije (2,74), Vojka – Krnješevci (3,80), Vojka – Stará Pazova do nadjazdu (1,80), Batajnica letisko – Nové Bánovce (2,20), Stará Pazova – Petrović sálaš smer k Novému Slankamenu (2.70), Golubinci – cesta do Ljukova do železničnej trate (1,93) a Krnješevci – Ugrinovci (1,52). Do I. priority sú zaradené aj niektoré ulice po sídliskách a konkrétne v Starej Pazove je to Ulica Kamenárova – od križovatky Karađorđevej ulice do nadjazdu. Druhou prioritou sú ulice po sídliskách a do tretej priority patria obytné ulice, pešie zóny, námestia atď.

Hlavné ulice v Starej Pazove aj počas zimy sú v patričnosti podniku Srem put Ruma.