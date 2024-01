Doterajší účastníci, ale i ďalší záujemcovia o všetky segmenty seminára tvorivého písania Píšeš? Píšem! už netrpezlivo očakávali nové informácie a kritériá k januárovej literárnej súťaži. Zverejnilo ju v týchto dňoch Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici. Verejnosť sme už informovali, že je to už jeho 7. ročník a uzávierka prác je 17. marca 2024. A tu sú i detailné pokyny a kritériá.

Všetky informácie si nájdete na sprievodných plagátoch, zdôrazníme to najpodstatnejšie. Do 13. seminára Píšeš? Píšem! môžete sa zapojiť i tak, že pošlete svoju pôvodnú prácu do niektorej z týchto kategórií spomenutej literárnej súťaže: dramatické texty – divadelné hry (rôzne žánre), prozaické a poetické texty, texty piesní, námety na storyteller, filmové scenáre (k dokumentárnemu alebo hranému filmu). Každý záujemca sa môže autorsky prihlásiť i do viacerých kategórií, dôležité je, že zaslaná práca ešte nikdy a nikde nebolo verejne prezentovaná a, pravdaže, musí byť napísaná po slovensky.

Ako aj obvykle vyhodnotenie súťaže bude v apríli pri zatvorení tradičného festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA) v Pivnici. Nuž a víťazné texty z jednotlivých kategórií budú realizované na 13. ročníku semináru Píšeš? Píšem!, ktorý aj tohto roku bude prebiehať v Kovačici, a to v spolupráci s Kolektívom kreatívnych amatérov. A už vieme aj presný dátum priebehu „veľkého“ seminára: od 18. do 25. augusta 2024.