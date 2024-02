Facebooková skupina Mamy Petrovčanky v spolupráci s Červeným krížom v Báčskom Petrovci iniciovala peknú zbierkovú akciu. V ústrety Dňu žien vyzvali záujemcov – vlastne téma akcie viac osloví záujemkyne – zapojiť sa do pekného projektu Darček pre Tvoj sviatok. Cieľom zbierky je potešiť ženy zo sociálne slabších rodín k 8. marcu a ukázať im, že nie sú samy v tento pekný dámsky deň.

Do zbierky možno prispieť kozmetikou. Vhodná je dekoratívna kozmetika (rúže, laky na nechty, očné tiene), ako aj pleťová kozmetika (krémy, séra, tonery) a hygienické potreby (sprchové gély, šampóny, deodoranty). Možno darovať niečo z vlastného toaletného stolíka, ak je tam niečo, čo nepoužívame, možno sme dostali ako darček, ale nám nevyhovuje, prípadne možno kúpiť niečo nové.

Organizátorky vo svojej výzve hovoria, že by bolo vhodné pridať tam aj nejakú čokoládu a malú darčekovú papierovú tašku (veľkosť ako malý zošit). Z nazbieranej kozmetiky a čokolád v Červenom kríži urobia darčeky, ktoré potom odovzdajú týmto ženám. Táto pekná a šľachetná akcia trvá do 7. marca 2024 a pripravené veci možno priniesť do miestností Červeného kríža v Báčskom Petrovci každý pracovný deň od 10. do 14. hodiny.