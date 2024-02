Na budúci týždeň sa už do programu vracajú všetky tri UEFA klubové futbalové súťaže.

Sezóna je v tejto chvíli na významnom bode, tak v spomenutých súťažiach, ako aj v domácich ligách. Tie najsilnejšie európske futbalové ligy dávno neboli také zaujímavé, ako v aktuálnej sezóne, zvlášť sa to vzťahuje na Anglicko, Nemecko, Španielsko a Taliansko.

Okrem týchto klubových súťaží nezabudnime ani na reprezentácie – už v marci na programe budú rozhodujúce play-off stretnutia v boji o Majstrovstvá Európy. Miesta je ešte pre tri mužstvá.

Šampionát Európy, ako vieme, na programe bude v júni a v júli v Nemecku. Po ňom výberové celky ani mnoho času na oddych nebudú mať, lebo už v septembri odštartuje nové vydanie UEFA Ligy národov. Žreb skupín na programe bol vo štvrtok v Paríži a na ňom bola aj delegácia Futbalového zväzu Srbska.

Losovanie rozhodlo, že naša selekcie bude zaradená do skupiny A4 a rivalmi v tomto cykle budú Španielsko, Dánsko a Švajčiarsko. Silná skupina, ale taká, v ktorej sa dá hrať a v ktorej je ani naša reprezentácia nie bez šancí.

Srbsko v predchádzajúcom cykle Ligy národov hralo v B divízii a v konkurencii Nórska, Slovinska a Švédska obsadilo prvé miesto, tým aj postup do elitnej triedy európskych tímov.

Pri žrebe sme tentoraz boli zaradení do tzv. štvrtého klobúka, spolu so Škótskom, Bosnou a Hercegovinou a Izraelom. Jedine tieto selekcie nemohli byť rivalom, kým ostatné naozaj predstavujú tie najlepšie selekcie Starého kontinentu.

Naši súťaž otvoria zápasom na domácej pôde so Španielskom, po ktorom hosťovať budeme v Dánsku. Tieto dve kolá sa hrať budú v septembri, ďalšie dve v októbri a záverečné v novembri 2024.

Novinkou je to, že zo skupín A divízie dva najlepšie tímy postúpia do štvrťfinále, teda nie ako dosiaľ, keď sa na záverečný turnaj kvalifikovali iba víťazi skupín. O to motivácia asi bude ešte na vyššej úrovni.

Náhľad do ostatných skupín

V elitnej A divízii Liga národov vo vydaní 2024/2025 sa najsilnejšou zdá byť skupina A2, v ktorej sú Taliansko, Belgicko, Francúzsko a Izrael. V A1 sú Chorvátsko a Portugalsko, ako favorizované tímy pred Poľskom a Škótskom. V skupine A3 sú Holandsko, Maďarsko, Nemecko a Bosna a Hercegovina.

Vidno teda, že v A divízii nie sú Angličania. Táto selekcia totiž pred necelými dvomi rokmi v skupine najvyššej divízie obsadila posledné miesto, a tak sa presťahovala do B ligy. Angličania tak zohrajú v B2 skupine s Fínskom, Republikou Írskom a Gréckom.

Česť losovať B divíziu mal niekdajší náš reprezentant a futbalista s bohatou kariérou v Taliansku a Anglicku Aleksandar Kolarov.

Na záver by sme pripomenúť mohli len to, že toto bude už štvrté vydanie Ligy národov. V premiérovom naša reprezentácia bola v divízii C. Vtedy v konkurencii Rumunska, Čiernej Hory a Litvy naši boli prví a postúpili do vyššej triedy. Potom sa v skupine s Maďarskom, Ruskom a Tureckom v B lige nedarilo najlepšie a len v poslednom kole si naši vybojovali záchranu pred vypadnutím, po triumfe nad Ruskom 5 : 0.

Tak sme zostali v B triede, ale ďalšia sezóna bola pre nás veľmi úspešná a ako sme spomenuli, práve po nej sa podarilo kvalifikovať sa do najvyššej, teda A divízie, v ktorej Srbsko vystúpi prvýkrát.