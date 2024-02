Nedávno predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová vyhlásila, že prezident Vučić plánuje návštevu niektorých afrických krajín. V súvise s tým predseda Obchodnej komory Srbska Marko Čadež vyhlásil, že spoločnosti z našej krajiny majú čo ponúknuť africkým krajinám, uvádza sa v oznámení Obchodnej komory Srbska.

Vysvetlil, že Obchodná komora Srbska už rok pracuje na prieskume afrického trhu a hľadá najlepšie investičné príležitosti pre naše spoločnosti.

„Už sme úspešne zorganizovali prvé misie v Keni a Angole a máme veľmi dobrých partnerov v Južnej Afrike. Bola by to príležitosť pre našu ekonomiku na africkom kontinente urobiť oveľa viac ako oveľa rozvinutejšie krajiny. Ak vezmeme do úvahy všetky parametre, od demografie, cez zvyšovanie kúpnej sily až po prírodné zdroje a potenciál, Afrika je trhom budúcnosti a veľkou príležitosťou pre našu ekonomiku,“ povedal Čadež.