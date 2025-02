Pšenica, ktorá je aktuálne vo fáze odnožovania, bola vlani vysiata v optimálnom čase, presnejšie v druhej polovici októbra, a to za dobrej teploty a dostatočnej vlahy. Klimatické podmienky, kvalita semena, čas výsevu, spôsob siatia, burina a predchodcovia určujú, aké budú jej výnosy.

Inžinier fytomedicíny Miroslav Šuster z Pivnice tvrdí, že pšenica je aktuálne v dobrom stave, pričom dodatočné zrážky by jej vyhovovali. „Najdôležitejšie je, aby teraz neprišlo bezdaždivé obdobie, lebo by to značne zhoršilo rast pšenice. Dokonca ani veľké množstvá škodcov zatiaľ neevidujeme, takže môžeme povedať, že pšenica ma dobré podmienky na rast, pričom, samozrejme, poľnohospodári musia v tomto čase prihnojiť pšenicu.“

Aktuálne poľnohospodári na pšenicu rozhadzujú hnojivo UREA, ktoré stojí 61 dinárov za kilogram. Na jedno katastrálne jutro je potrebné rozhádzať od 100 do 120 kilogramov tohto hnojiva, a to najlepšie pred dažďom.

Už o mesiac poľnohospodári by mali pridať pšenici dusičnan amónny, alebo známy AN. Cena tohto hnojiva je aktuálne 55 dinárov za kilogram.

„Vlani v marci už bolo potrebné aplikovať na pšeničné polia insekticíd, herbicíd a fungicíd. Vlaňajší rok bol pomerne ťažký pre pšenicu, a to hlavne z dôvodu, že bolo veľmi veľa chorôb, ktoré vplývali na jej rast. Dokonca niektorí aplikovali až štyri fungicídne postreky, čo je v skutočnosti veľmi veľa. Najprítomnejšia bola rez plevová, múčnatka a fuzarióza. Čím poľnohospodári musia aplikovať veľa postrekov, tým budú mať nižšie zisky, a z druhej strany, ak neaplikujú postreky, výnosy budú nízke,“ uvádza Šuster.

Vlani sa výnosy pšenice v Pivnici pohybovali od 2 000 do 5 000 kilogramov po jutre. Všetko záviselo, samozrejme, od viacerých faktorov. No najviac na výnosy vplýval nedostatok dažďov a prítomnosť chorôb. Preto minulú jeseň bolo vysiatych omnoho menej plôch pšenice, a to aj pre ďalší dôvod – nízku výkupnú cenu.

„Keď si poľnohospodár dá na papier cenu semena, insekticídov, fungicídov, herbicídov a z druhej strany výkupnú cenu, zistí, že je prinajlepšom na pozitívnej nule alebo dokonca v mínuse. Preto tohto roku máme omnoho menej pšenice než vlani,“ zhodnotil Šuster.