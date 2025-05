Znovu sme v období roka, keď si tí opravdiví milovníci futbalu, zvlášť anglického, maximálne vychutnávajú chvíle.

Premier liga je jedinou ligovou súťažou na Ostrove, ktorá ešte nevyvrcholila, keďže sú pred nami ešte len záverečné dve kolá, zatiaľ čo v nižších triedach na programe majú play-off stretnutia v boji o postup do vyšších tried.

Tieto zápasy skutočne lákajú množstvo divákov na tribúny, ale aj pred televízne obrazovky, lebo práve play-off duely neraz priniesli neuveriteľné zvraty a napínavo bývalo do posledných sekúnd.

Takže, keď sa vrátime do súčasnosti a ak sa na diania pozrieme z vertikály, od najvyššej po najnižšiu play-off, zastavíme sa najprv pri Championshipe.

Minuloročný účastník Premier ligy Sheffield United je veľmi blízko k postupu do play-off a tým o krok bližšie k návratu do najvyššej súťaže. Sheffield totiž za chotárom v prvom stretnutí semifinále výsledkom 3 : 0 porazil Bristol City a tak by sa skutočne malo udiať veľké prekvapenie dnes večer aby Bristol eliminoval The Blades.

V druhom semifinále Sunderland v prvom stretnutí porazil Coventry City výsledkom 2 : 1. Populárne Čierne mačky tak v revanš stretnutí zajtra tiež budú mať náskok, ale Coventry bol lepším rivalom v predchádzajúcom súboji, takže by sme povedať mohli, že je tu situácia ešte stále otvorená.

V League One sú odvetné semifinálové duely na programe v stredu a vo štvrtok. Tu je skutočne všetko ešte otvorené, lebo sa oba prvé duely skončili remízou. Leyton Orient – Stockport 2 : 2, Wycombe – Charlton Athletic 0 : 0. Z League One sa do Championshipu kvalifikovali Birmingham City a Wrexham AFC, ktorý dosiahol tretiu promóciu za radom, a tak sa expresne, za tri roky z piatej triedy dostal do druhej.

V League Two sú k finále bližšie Walsall proti Chesterfieldu, keďže za chotárom triumfoval výsledkom 2 : 0, kým Wimbledon porazil Notts County 1 : 0.

Zaujímavo bude aj v ešte nižších ligách, ale zatiaľ stačí podrobne sa zmieniť o Football League, čiže druhej, tretej a štvrtej triede anglického futbalu.

Je tu aj finále FA Cup

Okrem tohto treba spomenúť aj finále FA Pohára, v ktorom v sobotu zohrajú Manchester City a Crystal Palace. City zachraňuje sezónu aspoň trofejou v tejto súťaži, kým Palace bojuje o prvý titul v klubových dejinách, ale aj o európsku súťaž v budúcej sezóne.

Angličania totiž v sezóne 2025/2026 v UEFA ligách reprezentovať bude až 8 klubov – prvých päť z Premier ligy vystúpia v Lige majstrov a pridajú sa im aj Manchester United alebo Tottenham, keďže tieto dva celky vystúpia vo finále Ligy Európy.

Teda, šesť tímov v Lige majstrov a kuriozitou je to, že vo finále LE hrajú momentálne 16. a 17. celok Premier ligy?!

Okrem Ligy majstrov majú aj miesta v LE a v LK – šiesty z Premier ligy postúpi do Ligy Európy a pridá sa mu aj Crystal Palace, ak vyhrá v FA Pohári. V tom prípade siedmy z PL postúpi do Konferenčnej ligy.

Ak v FA pohári vyhrá Manchester City, potom siedme mužstvo PL zohrá v Európskej lige a ôsme miesto prináša Konferenčnú ligu.

O ôsme miesto bojujú a Manchestru vo finále FA Pohára fandia Brentford, Brighton a Bournemouth, keďže tieto tri celky bojujú o to ôsme miesto. City určite bude favoritom vo finále, takže je jasné prečo sa uvedené tri kluby maximálne snažili aj v kole za nami.

Známe je aj to, že v Európe bude hrať aj Nottingham Forest, ktorý včera remizoval s Leicesterom a koniec zápasu poznačila rozprava majiteľa klubu s hlavným trénerom.

Majiteľ bol totiž nespokojný s výkonmi v posledných zápasoch, aj keď tréner Nuno Espírito Santo pre Forest zabezpečil európsky futbal po takmer troch desaťročiach a z celku, ktorý posledné dva roky bojoval o obstátie v PL, urobil klub, ktorý hrať bude v UEFA súťaži.

Pravda, dlho boli na mieste, ktoré prináša Ligu majstrov, na čo ešte stále majú šancu, ale očividne je to, že ľudia vedia byť veľmi nevďační aj na takejto vysokej úrovni.