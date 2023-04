Mládežnícke stredisko CK13 v Novom Sade pripravuje filmový cyklus pod názvom Ženy v továrňach, v rámci ktorého budú od 10. do 12. apríla premietané filmy troch významných európskych autorov. Všetky tri filmové diela sa zaoberajú témou žien v priemyselnom prostredí.

Premietané budú tieto filmové diela: Dancer in the Dark/Ples u tami v réžii Larsa von Triera (10. apríla o 20.00), Adoption/Usvajanje v réžii Márty Mészárosovej (11. apríla o 20.00) a The Match Factory Girl/Devojka iz fabrike šibica v réžii Akiho Kaurismakiho (12. apríla o 20.00).

Vstup na všetky tri filmové projekcie je voľný.