Ľudová pranostika hovorí: Na Hromnice o hodinu více… Hromnice, deň, keď svoje meniny oslavujú Márie, pripadajú na 2. februára. Folkloristi Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina z Báčskeho Petrovca si stanovili, že každý rok práve k tomuto dňu budú prezentovať svoju ročnú činnosť.
Koncert sa uskutočnil včera podvečer (v pondelok 2. februára), vo veľkej sieni SVD v Báčskom Petrovci a prilákal veľa návštevníkov.
Na javisku predefilovala stovka petrovských ochotníkov, od najmladších po seniorov, a oslovila prítomné obecenstvo slovom, spevom a tancom. Vystúpenia všetkých aktívnych zložiek tohto kultúrno-umeleckého telesa boli popretkávané humoristickými scénkami, ktoré pobavili publikum svojským humorom na tradičné, ale i súčasné a moderné trendy dedinského života.
Poldruhahodinový program moderovali Hana Drieňovská a Simona Sýkorová, ktoré na úvod privítali aj hostí – predsedníčku Obce Báčsky Petrovec Vieru Krstovskú, predsedu Matice slovenskej v Srbsku Juraja Červenáka a poverenca Jána Lačoka, riaditeľov inštitúcií, predsedov spolkov. V mene organizátorov poďakovali všetkým prítomným za podporu a priazeň.
Potom sa to rozozvučalo ľudovou piesňou, slovenskými tancami a detskými hrami. Obecenstvu sa predstavili viaceré detské skupiny, početní sólisti, dievčenská tanečná a spevácka skupina, tanečná skupina seniorov a zmiešaná spevácka skupina tohto spolku.