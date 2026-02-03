Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa dnes v Dubaji, na okraji Svetového samit vlád, stretol s prezidentom Republiky Botswana Dumom Bokom.
V rozhovore si účastníci vymenili názory na strategické záujmy oboch krajín a možnosti ďalšieho posilnenia bilaterálnej spolupráce.
Počas stretnutia bol osobitne zdôraznený záujem o spoluprácu Botswany so Srbskom v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a bezpečnosti, s dôrazom na prenášanie znalostí, skúseností a osvedčených postupov v týchto sektoroch.
Na stretnutí bolo potvrdené, že Srbsko a Botswana spája viac ako päť desaťročí priateľských vzťahov, založených na spoločných hodnotách, solidarite a historickom partnerstve už z obdobia boja afrických národov za nezávislosť.