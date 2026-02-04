V Dome kultúry v Selenči sa v piatok 6. a v sobotu 7. februára o 17.00 hodine uskutoční 19. Festival slovenských ľudových piesní – Selenčské sláviky 2026. Podujatie má nesúťažný ráz a aj tento rok zostáva verné koncepcii uvádzať ľudové, zľudovené a lyrické piesne.
Na festivale sa predstaví približne 35 hudobníkov vo veku od 8 do 60 rokov, pričom počet spevákov – žiakov Základnej školy Jána Kollára – má byť podľa odhadov ešte viac, možno aj dvojnásobne. Spevákov a hudobníkov, podobne ako po minulé roky, nacvičil profesor hudobnej kultúry Dr. Juraj Súdi.
Podujatie bude zároveň možné sledovať aj na sociálnych sieťach – organizátori pripravujú priamy prenos na Facebooku, ktorý býva pravidelne dobre sledovaný, keďže veľa Selenčanov žije v zahraničí.