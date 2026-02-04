Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyhlasuje 16. ročník fotosúbehu zameraného na podporu zberateľov archívneho materiálu a starých autentických fotografií z našej minulosti, čím chce podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov a tým prispieť k jej zachovávaniu a prezentácii.
Témou aktuálneho ročníka sú dobové fotografie znázorňujúce duchovný život vojvodinských Slovákov v minulosti. Uzávierka súbehu je 1. mája 2026.
Podrobné informácie o podmienkach účasti sú zverejnené na oficiálnej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Zdroj: ÚKVS