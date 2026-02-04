Generálny tajomník vlády Srbska Petar Janjić a ministerka a generálna tajomníčka vlády Spojených arabských emirátov (SAE) Mariam Al Hammadi podpísali Dohodu o výmene skúseností a modernizácii práce oboch vlád.
Podpísanie tejto dohody pokračuje a ďalej prehlbuje strategické partnerstvo medzi krajinami s jasným zameraním na posilnenie kapacít modernej, digitálnej a inovatívnej verejnej správy, uvádza sa v oznámení.
Cieľom dohody je nadviazať inštitucionalizovanú spoluprácu v oblastiach kľúčových pre dlhodobý rozvoj Srbska a jej transformáciu smerom k ekonomike založenej na vedomostiach, inováciách a digitálnych technológiách.
Spolupráca sa zameria na digitálnu správu a digitálnu transformáciu verejného sektora, digitálnu ekonomiku a rozvoj inovatívnych služieb, umelú inteligenciu a aplikáciu pokročilých technológií, vedu, inovácie a výskumno-vývojové programy, vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností, podnikateľské inkubátory a rozvoj startup ekosystémov, kreatívny priemysel a cestovný ruch, ako aj ďalšie oblasti spoločného záujmu, ktoré si strany následne určia.
Dohoda má pre Srbsko osobitný význam, pretože poskytuje prístup k poznatkom a osvedčeným postupom jednej z technologicky najvyspelejších a najagilnejších vlád na svete, najmä v oblastiach elektronickej verejnej správy a umelej inteligencie. Zároveň dohoda prispieva k urýchleniu reformy verejnej správy, zlepšeniu kvality verejných služieb a efektívnosti štátnych inštitúcií, posilneniu inovačného a startup ekosystému, ako aj k ďalšiemu umiestneniu Srbska ako regionálneho lídra v oblasti digitálnej transformácie, inovácií a kreatívneho priemyslu.
Zdroj: srbija.gov.rs