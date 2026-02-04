Na bazéne športového strediska SPENS v Novom Sade sa 30. januára uskutočnili Republikové (školské) majstrovstvá v plávaní pre žiakov základných škôl z celého Srbska.
Základnú školu Mladých pokolení z Kovačice na tomto športovom podujatí reprezentovali bratia Maximilián a Martin Husárikovci.
V disciplíne 50 metrov motýlik si šiestak Martin Husárik vybojoval 3. miesto. Jeho mladší brat, druhák Maximilián Husárik, súťažil v disciplíne prsia a umiestnil sa medzi desiatimi najlepšími plavcami vo svojej kategórii.
Plavcov počas súťaže sprevádzala profesorka telesnej výchovy v kovačickej základnej škole Antoanela Andrejevićová, ktorá im počas celého podujatia poskytovala podporu. Kovačičania svojimi výkonmi dôstojne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj obec.