Dnes zasadalo Zhromaždenie Mesta Nový Sad, na ktorom bolo prítomných 68 výborníkov. Na rokovacom programe bolo viac ako 20 bodov. Jeden z najdôležitejších sa týkal plánu výstavby nového pravoslávneho kostola v novosadskej časti Liman, pri Štrande.
Pred zasadnutím primátor Mesta Nový Sad Žarko Mićin vyhlásil, že tento chrám bude mať historický význam, lebo bude venovaný mučeníkom báčskym, ktorí zahynuli počas Novosadskej razie. Vyhlásil, že podľa neho by to nemalo byť predmetom rozkolu, ale predmetom, okolo ktorého sa všetci zhodnú.
Zástupca primátora Ðurađ Jakšić pri čítaní odôvodnenia Komisie pre plány, uviedol, že je potrebné, aby na Limane existoval chrám, a že výstavbou chrámu sa napraví historická krivda voči Srbom, Židom a Rómom, ktorí počas razie zahynuli na Štrande.
Občania Limanu nie sú proti výstavbe nového kostola na Limane, ale námietky majú na lokalitu určenú na výstavbu tohto kostola, ako aj to, že zaberie veľkú časť zelenej plochy. Časť týchto občanov počas zasadnutia aj protestovala pred budovou Zhromaždenia.
Mićin pred zasadnutím hovoril aj o výstavbe novej továrne na vodu, lebo Nový Sad ako mesto rastie a doterajšia továreň dosiahla maximum svojej kapacity. Konkrétne, týmto plánom, okrem výstavby továrne na vodu, v nasledujúcich 5 rokoch bude vystavaná aj čistička odpadových vôd a regionálna skládka odpadu.
Z programu rokovania bol stiahnutý bod, ktorý predpokladal pridelenie priestorov Ústavu urgentnej medicíny v centre mesta (Dunajská 24) na užívanie, pretože, ako bolo uvedené, by neexistoval samostatný vstup do nočnej ambulancie a pacienti by vstupovali rovnakým vchodom ako obyvatelia bytov.
Opoziční poslanci opustili zasadnutie počas schvaľovania programu, keďže do programu nebol zaradený ich návrh deklarácie o údajnom „nadmernom použití policajnej sily v Novom Sade“.