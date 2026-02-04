Komisia pre revíziu, verifikáciu a kontrolu presnosti a aktualizácie volebných zoznamov uskutočnila v Národnom zhromaždení svoje prvé zasadnutie. Členov komisie poslanci zvolili 28. januára.
Predsedníčka parlamentu Ana Brnabićová zdôraznila, že je dôležité, aby občania videli, že volebný zoznam nie je problém, že vláda nemá čo skrývať a že vďaka všetkému, čo sa urobilo za posledných 12 rokov, je volebný zoznam ľahko overiteľný a najaktuálnejší doteraz.
„Komisia má desať členov a nikto z nich nie je politik – ide o technické a odborné osoby. Päť členov navrhli poslanecké kluby vládnej väčšiny, traja členovia boli navrhnutí poslaneckými klubmi opozície. Návrhy predložili tieto poslanecké kluby: Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, Stranka slobode i pravde a Zeleno levi front. Dvoch členov navrhli Crta a Cesid,“ povedala Brnabićová.