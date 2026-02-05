1649 – Karola II. Stuarta vyhlásili po poprave jeho otca Karola I. za škótskeho kráľa. V roku 1660 sa stal aj kráľom Anglicka.
1850 – rozvodnený Dunaj zalial celé centrum starej Bratislavy. Dunaj dosiahol výšku 518 centimetrov.
1862 – narodil sa v Báčskom Petrovci pedagóg, kultúrny historik, spisovateľ, komeniológ Ján Radomil Kvačala.
1884 – narodil sa spisovateľ Veljko Petrović, člen Srbskej akadémie vied a umenia.
1905 – Medzinárodný krasokorčuliarsky zväz prijal rozhodnutie, že od roku 1906 sa budú konať majstrovstvá žien v krasokorčuľovaní.
1925 – narodila sa v Kovačici insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. augusta 2001.
1962 – francúzsky prezident Charles de Gaulle sa vyslovil za nezávislosť Alžírska.
1997 – tri najväčšie švajčiarske banky súhlasili so založením pamätného fondu holokaustu v hodnote 100 miliónov švajčiarskych frankov.
2012 – v celom Srbsku bol vyhlásený núdzový stav. Vláda tak rozhodla pre početné problémy spôsobené hustým snežením a extrémnym chladom.