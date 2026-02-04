Ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová dnes oznámila, že lehotu na podávanie prihlášok na zápis nelegálnych stavieb predĺžia o tri dni, čo znamená, že prihlášky je možné podávať do nedele 8. februára do polnoci.
Vysvetlila, že lehota sa predlžuje vzhľadom na veľký záujem občanov a rýchly nárast počtu používateľov v systéme, ako aj z dôvodu, aby mali všetci občania, ktorí o to majú záujem, možnosť podať prihlášku.
V tlačovej správe uviedla, že doteraz bolo doručených viac ako 1,935 milióna prihlášok na základe zákona nazvaného Svoj na svome.