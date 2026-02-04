Svetový deň boja proti rakovine, vyhlásený v roku 2000, sa každoročne pripomína 4. februára, s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti prevencie, včasného odhalenia a liečby zhubných ochorení, ako aj poskytovania podpory pacientom a ich rodinám.
V rokoch 2025 až 2027 sa Svetový deň boja proti rakovine pripomína v rámci trojročnej globálnej kampane pod heslom Zjednotení jedinečnosťou.
Podľa slov Dr. Svetlany Dudićovej, riaditeľky Domu zdravia Jovana Jovanovića-Zmaja v Starej Pazove, verejnosť by o tomto dni mala vedieť a hovoriť o ňom oveľa viac, najmä v 21. storočí, keď sa informácie rýchlo šíria cez internet a sociálne siete.
Počet pacientov s nádorovými ochoreniami sa zvyšuje aj na území Staropazovskej obce. Medzi najčastejšie patria rakovina hrubého čreva, ktorá je podľa Dr. Dudićovej vo výraznom raste a pacienti po 50. roku života sú pravidelne zasielaní na základné skríningové testy, ktorými sa zisťuje prítomnosť „skrytého“ krvácania. Rakovina pľúc je tiež veľmi prítomná medzi pacientami a u mnohých bola odhalená práve počas pandémie koronavírusu, keď sa konali röntgenové snímky.
Dr. Dudićová odporúča, aby pacienti v dohovore so svojimi lekármi urobili röntgenové snímky v určitých časových obdobiach, lebo sú prípady ochorení, keď o nich ani nevieme a sú bez príznakov. Prevencia je výnimočne dôležitá a zahŕňa okrem lekárskych prehliadok aj zdravý životný štýl – pravidelnú fyzickú aktivitu, aspoň každý druhý deň po 45 minút, a život bez tabakového dymu.
Medzi najčastejšie ochorenia u žien patrí rakovina prsníka a rakovina krčka maternice. Dr. Dudićová upozorňuje, že včasné odhalenie týchto ochorení môže viesť k úplnému vyliečeniu. Veľkou chybou je, keď ženy neabsolvujú gynekologické prehliadky aj 20 – 30 rokov. Pri prsníkoch je dôležité aj samovyšetrenie, najmä počas sprchovania, ktoré môže byť prvým signálom ochorenia.
Dom zdravia v Starej Pazove je veľkou zdravotníckou ustanovizňou so súčasnými zdravotníckymi prístrojmi a tímami špecialistov z rôznych oblasti. K Svetovému dňu boja proti rakovine Dr. Dudićová apeluje na všetkých, aby nezabúdali na svoje zdravie a pravidelne absolvovali aspoň ročné preventívne prehliadky.