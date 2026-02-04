Tradičné priadky v Pivnici budú aj tento rok pokračovať vo forme obľúbeného zimného stretnutia milovníkov ľudovej piesne a tancov. Podujatie, ktoré pripravuje časť členov Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica, sa uskutoční v sobotu 7. februára v priestoroch spolku. O dobrú náladu sa aj tentoraz postarajú pivnickí muzikanti, ktorí vytvoria atmosféru typickú pre tieto priadky.
Z dôvodu veľkého počtu prihlásených sa priadky budú konať aj v piatok 28. februára, aby sa mohli zapojiť všetci záujemcovia. Organizátori zároveň pripomínajú, že priadkové obdobie v Pivnici pokračuje aj ďalšími aktivitami, medzi ktoré patrí aj Krojová zábava, naplánovaná na 21. februára na rovnakom mieste.