Na sklonku januára pribudla k (nielen vojvodinskej) slovakistike nová a cenná monografia Jazyk ako priestor výskumu autorky prof. Dr. Jasny Uhlárikovej, ktorá svojim čitateľom prináša súbor kvalitných textov, ktoré jazyk nechápu len ako systém znakov, ale ako dynamický, kultúrne a kognitívne podmienený priestor, uvádza sa na facebookovej stránke Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty.
Ako ďalej vysvetľujú, ide o priestor, v ktorom sa prelínajú „skúsenosť, myslenie a spoločenská prax“ a kde sa zároveň uplatňuje štrukturálnosť i variabilita, systém i použitie, pravidlá aj kreativita – na čom je, podľa slov autorky, založená aj výskumná koncepcia monografie.
Texty sú tematicky usporiadané do štyroch celkov: Priestor jazyka a obraznosti (Frazeologické súvislosti), Identita, vzdelávanie a jazykový status, Medailóny vojvodinských slovakistov (Tradícia a kontinuita) a Zostali v pamäti odboru.