V dňoch 30. januára až 1. februára sa v Základnej škole Miroslava Miku Antića v Pančeve uskutočnil VIII. Acin memoriál Stazama istorije Pančeva, ktorý zorganizoval Skautský oddiel Crne rode z Pančeva.
Podujatie bolo venované pamiatke Aleksandra Acu Stankovića a zúčastnilo sa ho 290 skautov z celého Srbska a regiónu.
Medzi účastníkmi bol aj Skautský oddiel Jánošík z Kovačice s 22 členmi. Mladší skauti obsadili 1. miesto, Družina brđana získala 3. miesto celkovo a 1. miesto v orientačnom behu. Poletarci sa umiestnili na 5. mieste a starší skauti skončili na 4. mieste.