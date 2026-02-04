1759 – do hradu Pajštún (neďaleko Bratislavy) udrel blesk a zapálil ho, väčšia časť hradu zhorela na popol.
1789 – federalistu Georgea Washingtona zvolili za prvého prezidenta USA.
1794 – Francúzsko zrušilo otroctvo.
1867 – zomrel v Liptovskom Jáne básnik a učiteľ Janko Čajak.
1872 – narodil sa Goce Delčev. Z vojenskej školy v Sofii ho vyhodili, pretože bol socialista. Neskôr ho pre nízky vzrast neprijali na Vojenskú akadémiu v Belehrade. Dva roky bol učiteľom a v roku 1896 začal s malou družinou boj proti Turkom. Zahynul v boji proti Turkom v roku 1903.
1892 – narodil sa v Novom Meste nad Váhom spisovateľ a novinár Ján Hrušovský. Medzi jeho najznámejšie diela patria zbierky poviedok Pompiliova Madona, Dolorosa, Zmok a novela Muž s protézou.
1894 – zomrel belgický výrobca hudobných nástrojov Adolphe Sax, známy ako vynálezca saxofónu.
1900 – narodil sa v Paríži francúzsky básnik, scenárista, ale aj výtvarník Jacques Prévert. Jeho najznámejšou básnickou zbierkou sú Slová.
1901 – zomrel spisovateľ, novinár a advokát Svetozar Miletić, vodca Srbov vo Vojvodine za národnostné práva v Rakúsko-Uhorsku. Do gymnázia chodil v Novom Sade, Modre a Bratislave a právnickú fakultu ukončil vo Viedni.
1911 – na Slovensku vo Vysokých Tatrách sa začali prvé lyžiarske preteky s medzinárodnou účasťou.
1945 – začala sa Jaltská konferencia, na ktorej americký prezident Franklin Roosevelt, britský ministerský predseda Winston Churchill a predseda Rady ľudových komisárov ZSSR Josif Vissarionovič Stalin rokovali o usporiadaní sveta po II. svetovej vojne.
2004 – Mark Zuckerberg založil internetovú sieť Facebook.
2005 – Julia Tymošenková sa stala jednou z vodkýň „oranžovej revolúcie“ a stala sa prvou ženou predsedníčkou vlády Ukrajiny.