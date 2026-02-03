Vzhľadom na to, že sa naša futsalová reprezentácia nekvalifikovala na aktuálny šampionát Európy, toto športové podujatie stojí mimo pozornosti tunajšej športovej verejnosti. Turnaju sa venuje len minimálny mediálny priestor, napriek tomu by sme ho mali aspoň stručne priblížiť.
Majstrovstvá Európy vo futsale 2026 sú 13. ročníkom európskeho šampionátu, ktorý každé štyri roky organizuje UEFA pre mužské národné tímy Európy. Ide o druhý turnaj po roku 2022, ktorý sa koná v štvorročnom cykle. Prebieha v termíne od 21. januára do 7. februára 2026.
Pôvodne sa mal konať výhradne v Lotyšsku a Litve, avšak pre ich neochotu hostiť Bielorusko UEFA dodatočne pridala ako tretieho spoluhostiteľa Slovinsko, ktoré súhlasilo s organizáciou zápasov bieloruského tímu. Ide tak o vôbec prvé Futsal Euro s viacerými hostiteľmi a prvý turnaj UEFA s tromi hostiteľskými krajinami, ak nerátame UEFA Euro 2020, ktoré sa konalo v dvanástich mestách po celej Európe. Zároveň je to prvýkrát, čo sa seniorský turnaj UEFA koná v Pobaltí.
Po druhýkrát od rozšírenia v roku 2022 sa na turnaji zúčastňuje 16 tímov.
Kvalifikácia prebiehala od apríla 2024 do septembra 2025. Pôvodní dvaja hostitelia Lotyšsko a Litva sa kvalifikovali automaticky, čím sa stali prvými hostiteľskými krajinami, ktoré debutujú na tom istom turnaji, ktorý organizujú.
Svoj debut na šampionáte zažilo aj Arménsko a obhajcom titulu je Portugalsko, ktoré zvíťazilo v rokoch 2018 aj 2022.
Ak sa vrátime k voľbe hostiteľov, ktorá pre uvedené dôvody bola zaujímavá, treba spomenúť, že sa výberové konanie začalo v roku 2022. Podľa požiadaviek UEFA musela hostiteľská krajina disponovať dvoma arénami – jednou s kapacitou aspoň 7 500 divákov a druhou s kapacitou aspoň 4 500 miestami.
Nakoniec prijatá bola kandidatúra Lotyšska a Litvy, problémy však nastali po kvalifikácii Bieloruska, keďže ani Lotyšsko, ani Litva ho neboli ochotné hostiť v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou. Lotyšsko dokonca vyhlásilo, že je pripravené vzdať sa hostiteľských práv, ak by muselo prijať bieloruský tím.
UEFA mala rozhodnúť o tomto prípade v máji 2025, no rozhodnutie bolo odročené a nakoniec bolo ako tretí spoluhostiteľ pridané Slovinsko s dvoma dejiskami v Ľubľane (Arena Stožice a Tivoli Arena).
Tento model schválila slovinská vláda, ako aj generálny tajomník Litovskej futbalovej federácie Edgaras Stankevičius. Systém je podobný kriketovým dohodám medzi Indiou a Pakistanom, kde sa kvôli napätým vzťahom musia hľadať neutrálne dejiská.
Šampionát sa aktuálne dostal do záverečnej fázy. Po víkendových štvrťfinálových zápasoch je semifinále na programe v stredu.
V ňom sa stretnú Francúzsko a Portugalsko, tiež Chorvátsko a Španielsko. Zaujímavosťou je, že samotný záver podujatia sa už v úplnosti hrá len v Slovinsku, tak bude v prípade semifinále, ako aj v prípade finále a zápasu o tretie miesto.
Litva a Lotyšsko, pôvodne zvolení hostitelia turnaja, organizovali zápasy len do štvrťfinálovej fázy, keďže sa v Rige a Kaunase hral po jeden zápas. Je to príliš zaujímavá kuriozita a tak vlastne záver a v podstate tie najzaujímavejšie zápasy budú prebiehať na úplne inom mieste. Žiaľ, aj toto je príklad toho, ako sa politika mieša do športu…
Srbsko sa na turnaj nekvalifikovalo
Naša reprezentácia, ako sme v úvode spomenuli, na šampionát Európy nepostúpila. Obsadila tretie miesto v kvalifikačnej skupine s Českom (ktoré bolo prvé a postúpilo priamo), tiež Belgickom (ktoré sa na ME dostalo cez play-off) a Rakúskom, ktoré bolo posledné.
Naši získali len sedem bodov, z dvoch triumfov nad Rakúskom a z remízy s Českom. Proti Belgicku dvakrát prehrali, tiež proti Česku za chotárom, čo teda prinieslo eliminovanie.
Naši si tak nechali ujsť prvý európsky šampionát po troch po sebe idúcich účastiach. Od osamostatnenia v roku 2006 chýbalo Srbsko na majstrovstvách Európy doteraz len raz – v roku 2014.
Najväčší úspech bol dosiahnutý na šampionáte v roku 2016, keď Srbsko ako hostiteľ obsadilo štvrté miesto.