Prírodovedno-matematická fakulta Univerzity v Novom Sade aj tento rok organizuje akciu Buď študentom PMF jeden deň, určenú maturantom stredných škôl, ktorí chcú spoznať štúdium na PMF a zažiť, ako vyzerá jeden študentský deň. Akcia sa bude konať od 9. do 13. februára.
Prihlásenie na účasť je povinné, a záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. februára vyplnením online formulára.
Počas niekoľkých hodín študenti a pedagógovia PMF oboznámia žiakov so študijnými programami, zorganizujú prednášky a cvičenia, prevedú ich fakultnými priestormi, ako aj univerzitným kampusom, pričom na záver tohto stretnutia bude zabezpečené posedenie v kantíne PMF.