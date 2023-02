Britskú filmovú cenu BAFTA za najlepší film včera získala vojnová dráma Na západnom fronte kľud (All Quiet on the Western Front), ktorá sa natáčala v Česku. Najlepším hercom bol na slávnostnom ceremoniáli v Londýne vyhlásený Austin Butler za stvárnenie kráľa rokenrolu v životopisnom filme Elvis, najlepšou herečkou sa stala Cate Blanchettová za úlohu vynikajúcej skladateľky v psychologickej dráme Tár.

Nemecký film podľa románu Ericha Máriu Remarqua, ktorý bez príkras ukazuje hrôzy prvej svetovej vojny, získal aj ceny za najlepší cudzojazyčný film, kameru (James Friend) a adaptovaný scenár (Edward Berger, Lesley Paterson a Ian Stokell).

Po štyri ocenenie si z ceremoniálu, odniesli írska tragikomédia The Banshees of Inisherin (Duchovia Inisherinu), a dráma Elvis. Prvý z týchto filmov šiel do súťaže s desiatimi nomináciami, druhý s deviatimi. Úplne naopak prepadla americká komediálna dráma Všetko, všade, naraz, ktorá z desiatich nominácií získala jedinú, a to v kategórii strih.

Film Banshees of Inisherin získal cenu za pôvodný scenár (Martin McDonagh), za vynikajúci britský film a tiež dve herecké ceny. Cenu za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe si odniesol Barry Keoghan. Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa potom stala Kerry Condonová.

Elvis bodoval v hlavnej mužskej hereckej kategórii a získal aj ceny za najlepšie kostýmy (Catherine Martinová), masky (Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulstone a Shane Thomas) a kasting (Nikki Barrettová a Denise Chamianová).

V kategórii krátky britský animovaný film si cenu odniesol film The Boy, Mole, Fox and Horse (Chlapec, krtko, líška a kôň).

Ako najlepší dokument bol vyznamenaný film Navalny o ruskom väznenom opozičníkovi Alexejovi Navalnom.

Na západnom fronte kľud bude mať v marci šancu aj na filmovom ocenení Oscar, kde má deväť nominácií.