Február a marec sú ideálnym obdobím na prípravu zeleninovej záhrady pred jarnou sezónou. Správna príprava záhrady je predpokladom dobrej úrody a je teda najvyšší čas začať s prácami.

Ak ste v jeseň nestihli záhradu celkom upratať, najprv treba pohrabať a odstrániť lístie, burinu a odumreté jednoročné rastliny. Možno takisto opravovať chodníčky, ploty, bránky a stavby v záhrade. Akže pritom plánujete aj betónovať chodníčky alebo stĺpiky, odporúča sa počkať kým prejde obdobie možných mrazov. Potrebné je tiež venovať pozornosť záhradnému náradiu, ktoré by sa malo pravidelne čistiť a podľa potreby aj ostriť.

Príprava pôdy závisí od rôznych faktorov. Aby bolo možné pôdu dobre pripraviť na siatie a sadenie, mala by byť na povrchu preschnutá a sypká a nemala by sa lepiť. Pôdu treba zbaviť buriny a prekypriť – na menších plochách sa to zvyčajne vykoná motykou a rýľom, pokým na väčších plochách je výhodou mať benzínový alebo elektrický kultivátor.

Prekyprenú pôdu je potrebné správne vyhnojiť, čím sa do nej dostávajú potrebné živiny, ktoré sú nevyhnutné na vývin siatych rastlín a sadeníc. Akže ste počas zimy pôdu v záhrade pokryli mulčom z organického materiálu (z trávy alebo lístia), treba ho počas kyprenia miešať s pôdou a zakopať do hĺbky 10 – 20 cm. Ďalším univerzálnym druhom hnojiva je vyzretý kompost, ktorý je vhodný pri pestovaní takmer všetkých druhov zeleniny. S maštaľným hnojom sa musí narábať obozretne, lebo niektoré rastliny (šalát, špenát, cibuľoviny, strukoviny, reďkovka) neznášajú takýto druh hnojenia a pre nich treba použiť kompost alebo určitý druh priemyselného hnojiva. Užitočné môže byť aj miešanie prekyprenej pôdy s dreveným popolom, ktorý obsahuje väčšie množstvo draslíka a vápnika.

Na pripravenej pôde už možno začať s vysievaním niektorých druhov včasných jarných zelenín. Je totiž pravý čas na výsev listovej zeleniny: šalátov, špenátu a rukoly, ktoré v prípade neskoršieho vysievania v teplejšom počasí spravidla zhorknú a vybehnú do kvetu. Vo včasnom jarnom období je listová zelenina chránená aj pred slimákmi, ktoré ešte stále spia. V tomto období sa tiež vysieva cibuľa, ktorá je odolná na poklesy teplôt, ako aj cesnak, ktorého rast potrebuje veľa vlahy a tej je v pôde teraz nadostač. Skorý jarný výsev je vhodný aj pre hrach, mrkvu a petržlen.