V aule staropazovskej divadelnej sály sa predposledného januárového dňa uskutočnila premiéra cédečka slovenských piesní v podaní tamojšieho operného speváka Borisa Babíka v sprievode Tamburášskeho orchestra Ljubinka Lazića.
V spolupráci s tamburášmi nahraných bolo 11 slovenských ľudových piesní, z ktorých jedna časť zaznela aj na piatkovom podujatí. Večer dotvorili i tamburáši so staromestskými pesničkami. Babík je známy nielen ako operný spevák, ale aj ako interpretátor najmä slovenských a srbských ľudových a iných piesní. Piesne, ktoré sa nachádzajú na cédečku pod názvom Okolo Pazova, sú skladby, ktoré on už interpretoval, tentoraz v novom aranžmáne a v sprievode Tamburášskeho orchestra Ljubinka Lazića.
Cédečko je prvou nahrávkou slovenských ľudových piesní z Pazovy v sprievode tamburášskeho orchestra. Hoci harmonika ako integrálna súčasť tradičného vystúpenia nie je v tomto projekte zastúpená, Lazić vysvetlil, že inšpiráciu našiel vo fotografii orchestra z roku 1938, na ktorej sú zastúpené iba sláčikové nástroje.
Boris Babik povedal, že je nesmierne spokojný s cédečkom a spoluprácou s profesorom Ljubinkom Lazićom a jeho tamburášmi. Pri príprave projektu pomáhal i tamojší hudobník Ján Čemerský, ktorý dobre pozná slovenské ľudové piesne.
Na cédečku je 11 piesní: Okolo Pazova, Beťár, Ja milujem, netajím, Letela hus biela, Poľa nás jabĺčko v koľaji, Ej, pod našima okienkami studňa, Keď som išov popri pánskej záhrade, Pod tým našim okenečkom, Ledačina, leda, Skala, skala, biela skala a Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Piesne na novom cédečku Okolo Pazova sú populárne a nie sú všetky typické staropazovské, ale čerpajú korene aj z iných prostredí.
Patrónom vydania cédečka bola Obec Stará Pazova a nahrávanie a vydanie cédečka podporila aj NRSNM. Pod vedením Ljubinka Lazića, ktorý mal na starosti i aranžmány, hrali Ratko Borovac, Goran Bodiš, Miloš Prodanović, Ján Čemerský a Stanislav Čirh. Zvukový inžinier a producent je Milan Milosavljević-Burda a výkonný producent Goran Jović. Pod fotografie sa podpisuje Tea Nikolinová a dizajn a prípravu na tlač mala na starosti Branislava Stefanovićová.
Organizátorom podujatia bolo Stredisko pre kultúru Stará Pazova, v mene ktorého sa prihovorila riaditeľka Libuška Lakatošová. Medzi početným obecenstvom boli aj vzácni hostia – Marcel Peško, šéf Misie OBSE v Srbsku, Richard Maša, prvý poradca Delegácie EÚ v Srbsku, a Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM.