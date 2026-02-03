Ministerstvo vnútra vyhlásilo konkurz na prijatie do základného výcviku príslušníkov hasičsko-záchranných jednotiek, v rámci ktorého je plánovaný príjem 300 uchádzačov na odborné vzdelávanie pre rôzne pracovné pozície vo viacerých mestách Srbska.
Kandidáti musia byť občania Republiky Srbsko, žiť na území, pre ktoré predkladajú dokumenty, minimálne jeden rok a v deň uzávierky konkurzu nesmú mať menej ako 19 a viac ako 30 rokov.
Všetky podmienky konkurzu sú dostupné na oficiálnej stránke ministerstva.