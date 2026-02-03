Do stredy 25. februára sa v miestnych združeniach a organizáciách penzistov bude konať podávanie žiadostí o bezplatné balíčky pomoci (potraviny a hygiena), ktoré financuje Republikový fond pre penzijné a invalidné poistenie. Zoznamy budú zverejnené na nástenných tabuliach týchto organizácií. Predbežný zoznam bude zverejnený 26. februára a konečný 5. marca. S distribúciou balíčkov sa začne od 6. marca.
Nárok na balíčky pomoci majú osoby, ktorých dôchodok (alebo súčet domáceho a zahraničného dôchodku) nepresahuje 34.201,32 din.
Prioritu majú osamelí dôchodcovia, domácnosti, kde je dôchodok jediným zdrojom príjmu, a starší spoluobčania.
Členstvo v združeniach a organizáciách nie je podmienkou na podanie žiadosti.
Na podanie prihlášky je potrebný posledný dôchodkový šek (alebo výpis z banky) alebo doklad o výške zahraničného dôchodku (ak ho poberáte).
Zdroj: Miestne spoločenstvo Kysáč