Podujatie Zima s knihou sa po Báčskom Petrovci uskutočnilo aj v Starej Pazove. V posledný januárový deň sa na Hurbanovskej fare milovníci kníh mohli dozvedieť viac o najnovších knižných vydaniach Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku. Zimu s knihou ako podujatie s putovným rázom tentoraz po prvýkrát usporiadali na Hurbanovskej fare, kde sídli aj Ústredných archív SEAVC v Srbsku.
Aktérov prezentácie a prítomných na literárnej večeri privítal a pozdravil Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský. Program moderoval Martin Prebudila, tamojší spisovateľ a prekladateľ. O knižných vydaniach hovoril zakladateľ Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku Vladimír Valentík. Svoju literárnu tvorbu na podujatí predstavila aj autorka Katarína Mosnáková-Bagľašová, v súčasnosti žijúca na Slovensku, ktorá na ukážku prečítala i úryvky z diel, o ktorých sa zmienil aj Valentík.
Súčasťou programu bola aj prezentácia projektov Biblio a MySme, ktoré predstavila doktorka vied Zuzana Drugová z Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Pri tejto príležitosti Vladimír Valentík odovzdal knižné darčeky Igorovi Feldymu pre Ústredný archív SEAVC v Starej Pazove aj pre tamojšiu Ľudovú knižnicu Dositeja Obradovića, v mene ktorej knihy prevzala Nataša Filipová.
Odprezentované knihy Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku si záujemcovia môžu pozrieť a aj kúpiť v kancelárii novej fary.
V záverečnej časti programu bola otvorená výstava starých vianočných a novoročných gratulačných lístkov a starých vianočných ozdôb na stromčeky. O výstave, otvorenej do Veľkej noci, sa viac zmienila Katarína Verešová, cirkevná archivárka, ktorá ju nainštalovala so spolupracovníkmi. Všetci, ktorí si chcú pozrieť túto zaujímavú výstavu, môžu, ako uviedla Verešová, prísť na Hurbanovskú faru vo štvrtok v predpoludňajších hodinách a v nedeľu po službách Božích.