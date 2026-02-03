1468 – zomrel nemecký vynálezca kníhtlače Johannes Genfleisch Zur Laden Zum Gutenberg (Johannes Gutenberg).
1527 – kráľ Ferdinand I. vymenoval kráľovnú Máriu za uhorskú miestodržiteľku.
1809 – narodil sa nemecký hudobný skladateľ Felix Mendelssohn-Barholdy, predstaviteľ raného romantizmu. Hrou na klavíri debutoval ako 9-ročný a ako 15-ročný napísal svoju prvú skladbu. O rok neskoršie napísal koncertnú predohru k Shakespearovej hre Sen noci svätojánskej.
1812 – narodil sa v Záborí evanjelický a neskôr katolícky kňaz, spisovateľ, básnik, dramatik, historik a literárny kritik Jonáš Záborský. Je autorom známych próz ako Dva dni v Chujave, Mandragora, Faustiáda či divadelnej hry Najdúch.
1894 – v americkom Bathe (štát Maine) spustili na vodu prvú americkú oceľovú plachetnicu Dirigo.
1900 – na Štrbskom Plese sa začali 8. majstrovstvá Európy v rýchlokorčuľovaní.
1917 – nemecká ponorka v Atlantickom oceáne potopila americký parník, čo viedlo k prerušeniu diplomatických stykov USA s Nemeckom.
1919 – v Paríži sa konalo prvé zasadnutie Spoločnosti národov, deväť dní po založení prvej svetovej organizácie.
1924 – zomrel americký štátnik Woodrow Thomas Wilson, prezident USA v rokoch 1913 až 1921.
1943 – britské lietadlá bombardovali nemecký Hamburg.
1984 – Gro Harlem Brundtlandová sa stala prvou ženou premiérkou v Nórsku.
2016 – zomrel József Kasza, dlhoročný predseda Zväzu vojvodinských Maďarov, primátor Subotice a podpredseda vlády Srbska v rokoch 2001 až 2004.