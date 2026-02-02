Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí. Tento deň sa každoročne slávi na pamiatku podpísania Ramsarského dohovoru v roku 1971.
Mokrade, medzi ktoré patria močiare, riečne nivy, jazerá, rašeliniská či zaplavované lúky, zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v zachovaní biologickej rozmanitosti a rovnováhy v prírode. Sú prirodzenými zásobárňami vody, pomáhajú predchádzať povodniam a suchám, zlepšujú kvalitu vody a vytvárajú životný priestor pre množstvo rastlinných a živočíšnych druhov.
V minulom roku bol Nový Sad oficiálne vyhlásený za mesto mokradí (Ramsar Wetland City). To znamená, že mesto uznáva význam svojich mokradných ekosystémov, aktívne ich chráni a integruje do miestneho plánovania a udržateľného rozvoja.
Medzi najvýznamnejšie mokrade v okolí mesta patria napríklad rezervácia Koviljsko-petrovaradínsky rit a prírodný park Begečská jama, ktoré dávajú mestu ekologickú hodnotu a oporu pre tento štatút.
Nový Sad je tak prvým mestom na Balkáne s týmto medzinárodným ocenením, ktoré ho radí do siete miest, ktoré ochraňujú mokrade ako dôležité prírodné zdroje pre biodiverzitu, reguláciu povodní, kvalitu vody a adaptáciu na klimatické zmeny