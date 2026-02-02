Vedenie Združenia športových rybárov Karas z Báčskeho Petrovca v čele s predsedom Vladimírom Davidovićom v sobotu 31. januára 2026 v Lesíku zorganizovalo výročné zhromaždenie tohto športového združenia. Zasadnutie bolo zároveň i volebné.
Po minútke ticha zosnulým členom združenia predseda Vladimír Davidović predostrel správu o vlaňajšej činnosti, ktorú rozdelil do dvoch celkov. Prvá časť sa týkala riadnej činnosti. „Ako aj obvykle, aj v minulom roku v našom klube bolo rušno či už na pretekárskej dráhe alebo na samotnej chate a okolo nej. V minulom roku združenie počítalo 129 členov. Prvú veľkú akciu sme mali 10. marca. Vtedy sme vyrobili nové platformy, aj opravili staršie, a tak pripravili pretekársku dráhu pre novú sezónu. Koncom marca sme spolu so združením Zelení – Petrovec zorganizovali veľkú akciu čistenia kanála. Už 29. marca sme začali aj so školou rybolovu, ktorá trvala do 26. apríla, a mali sme až 45 detí. Vlani sme na našej dráhe zorganizovali 13 súťaží, na ktorých sme privítali súťažiacich z celej krajiny, aj zo zahraničia. V septembri sme zorganizovali aj Zlatý kotlík. Spolu s verejným podnikom Vody Vojvodiny sme do vody pustili približne tonu malých kaprov,“ referoval predseda.
Preteky a úspechy ZŠR Karas
Druhá časť správy sa týkala pretekárskej sezóny 2025. Prítomní si vypočuli aj nasledujúce údaje zo strany predsedu klubu: „V minulej sezóne sme sa zúčastnili na štátnych majstrovstvách v dvoch disciplínach: plavák a feeder. V kategórii najmladších juniorov do 15 rokov sa zúčastnili Ivona Repčeková a Martina Chlpková. Po štyroch kolách v Apatíne a Sombore Ivona vybojovala 5. a Martina 9. miesto. Tým získali status reprezentantov. V kategórii do 20 rokov Janko Abrahám po štyroch kolách zakončil na 7. meste. V tom istom čase Samuel Benka a Martin Turčan v kategórii do 25 rokov obsadili 6. a 3. miesto. Všetci traja získali status reprezentantov,“ povedal Davidović.
Seniori sezónu začali Majstrovstvami Vojvodiny pre jednotlivcov v Báči a pokračovali na štátnych a výberových majstrovstvách v Novom Sade a Apatíne. Do konca všetkých 8 kôl zostali Pavel Čapeľa a Martin Turčan, ktorí zakotvili na 21. a 25. mieste. V kategórii Masters nad 55 rokov po 4 kolách Pavel Čapeľa skončil na 5. mieste a ako aj vlani znova si vybojoval status reprezentanta Srbska. V minulej sezóne súťažili sme sa aj ako tím na Majstrovstvách Vojvodiny (4 kolá) v Báči a v Apatíne. V tíme boli traja seniori: Pavel Čapeľa, Martin Turčan a Samuel Benka, ktorí nakoniec obsadili 6. miesto.
Disciplína feeder
V disciplíne feeder minulú sezónu začali Majstrovstvami Vojvodiny pre jednotlivcov na jazere v Deliblate. Po dvoch kolách sa Martinovi Spevákovi podarilo obsadiť druhé miesto a Andrejovi Dudášovi z 12. miesta podarilo dostať na Majstrovstvá Srbska. Na konci štátnych a výberových Majstrovstiev Srbska v Karavukove a na jazere Ćelije Andrej Dudáš sa umiestnil na 17. a Martin Spevák zakončil na 10. meste a získal status reprezentanta Srbska.
„Karasov feeder tím minulú sezónu súťažil v Druhej srbskej lige. V tíme boli piati pretekári: Stanislav Hložan, Andrej Dudáš, Igor Drinić a Martin Spevák v čele s trénerom Milom Melegom. Po štyroch kolách na Markovačkom jazere a na jazere v Zreňanine skončili sme na 1. meste. Týmto spôsobom sme sa vyborili zúčastniť sa na Balkánskych majstrovstvách, ktoré budú v júni tohto roku na Bovanskom jazere pri Sokobanji. Ku koncu sezóne sme sa zúčastnili aj na Pohári Vojvodiny v Apatíne, pričom B tím v zostave Miloslav Meleg, Stanislav Hložan a Ján Zajac obsadili 5. miesto a A tím v zostave Andrej Dudáš, Igor Drinić a Martin Spevák bol prvý. Na konci sezóny sme obsadili za nás veľmi vysoké 8. miesto zo 74 športových združení na rebríčku listiny Zväzu športových rybárov Srbska,“ uviedol Davidović.
Financie
Keď ide o finančnú správu za rok 2025, pokladník Jaroslav Valentík dopodrobna rozanalyzoval príjmy a výdavky v hodnote cez milión dinárov a predseda Dozornej rady Samuel Kondač potvrdil, že práca v združení bola v zákonných normách. Karasovci sa uzhodli, že členské aj pre tento rok zostane tisíc dinárov.
Staronové vedenie rybárov
Vo volebnej časti zasadnutia zhromaždenie ZŠR Karas zvolilo predsedu, ako aj členov Správnej a Dozornej rady. Za predsedu bol aj na ďalšie obdobie zvolený Vladimír Davidović, ktorému v ďalšej práci budú pomáhať Stanislav Hložan ako podpredseda, Martin Spevák ako tajomník, Jaroslav Valentík ako pokladník a ďalší členovia Správnej rady: Vladimír Poniger ml., Miroslav Horvát, Stanislav Demrovský, Darko Uram a Andrej Dudáš. Predsedom Dozornej rady je Samuel Kondač s členovia sú: Pavel Červený a Igor Abrahám.